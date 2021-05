De Bruyne sa vo finále Ligy majstrov zranil, pre zlomeninu nosa a očnice možno príde o ME (video)

De Bruyne je už preč z nemocnice

Môže prísť o účasť na Eure

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Smutný koniec klubovej sezóny má za sebou belgický futbalový reprezentant Kevin de Bruyne z anglického klubu Manchester City Dvadsaťdeväťročný futbalista totiž v sobotňajšom finálovom súboji Ligy majstrov 2020/2021 v portugalskom Porte proti inému anglickému tímu FC Chelsea , v ktorom The Citizens prehrali 0:1, utrpel zlomeninu nosa a očnice.Doplatil na kolíziu s nekompromisným obrancom súpera Antoniom Rüdigerom, po ktorom musel v 60. min opustiť hraciu plochu a nahradil ho Gabriel Jesus . Rüdiger, ktorý duel absolvoval v ochrannej maske, dostal za svoj zákrok žltú kartu."Ahojte všetci, som späť z nemocnice," napísal De Bruyne v nedeľu na svojom twitteri. "Moja diagnóza je zlomenina nosovej kosti a fraktúra ľavej očnice. Teraz sa cítim dobre. Stále som však sklamaný zo včerajška, no my sa vrátime," doplnil.De Bruyne mieril do útrob portského Štadióna Draka so slzami na tvári. Do štartu majstrovstiev Európy už zostávajú necelé dva týždne a on môže prísť o účasť na Eure. Belgičania sú súčasťou základnej B-skupiny a ich súpermi budú postupne Rusi, Dáni a Fíni.