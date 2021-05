Skalický odohrá na MS 2021 už len zápas proti Švédom, potom odcestuje domov a do Rigy sa viac nevráti

Skalickému sa poďakovali za výkon

Zahrá si aj Pospíšil a Rosandič

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Pavol Skalický na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige zasiahne už len do nedeľňajšieho stretnutia proti Švédom, v pondelok ráno sadne na lietadlo a odcestuje domov.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , s vedením národného tímu sa na tom 25-ročný útočník dohodol už pred šampionátom, domov cestuje z osobných a rodinných dôvodov."Čerstvý fínsky šampión s klubom Lukko Rauma má už dlhý čas naplánovanú životnú udalosť, ktorá mu neumožňuje dohrať šampionát do konca. Napriek neodkladným osobným záležitostiam ukázal veľké odhodlanie reprezentovať národný tím na MS v Rige," informuje HockeySlovakia.sk.Situácie okomentoval aj asistent generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Oto Haščák. "Pavlovi Skalickému sa chceme poďakovať za to, že nám pomohol k zisku dôležitých bodov na svetovom šampionáte. Jeho prístup k reprezentácii si vážime, aj preto sme sa dohodli, že po zápase so Švédskom môže z osobných dôvodov opustiť národný tím. Hoci tu fyzicky nebude, veríme, že jeho bojovný hokejový duch zostane s nami v Rige. V mene celého mužstva i realizačného tímu mu prajem v nachádzajúcich dňoch spojených s veľkou životnou udalosťou všetko najlepšie," prezradil Haščák.Slovenskí hokejisti nastúpia proti Švédom v nedeľuSELČ. Kouč Craig Ramsay nemôže rátať len s brankárom Branislavom Konrádom , ktorého naďalej sužujú zdravotné problémy.Hrať už môžu obranca Mislav Rosandič a útočník Kristián Pospíšil , ktorí v sobotu proti Dánom nútene pauzovali, keď od disciplinárky šampionátu dostali dištanc na jedno stretnutie.Slováci doteraz na turnaji odohrali päť zápasov a nazbierali v nich 12 bodov, sú veľmi blízko k postupu do štvrťfinále premiérovo od roku 2013.