De Bruyneho prekvapil nezáujem City o jeho služby: Musím to prijať

Belgického futbalistu Kevina Bruyneho prekvapilo, že jeho súčasný zamestnávateľ už nemá záujem o jeho služby. Manchester City neponúkol 33-ročnému stredopoliarovi predĺženie zmluvy a De Bruyne tak uzavrie pôsobenie na Etihad Stadium po svojej 10. sezóne za „Citizens“.





Dlhoročný tvorca hry sériového anglického šampióna oznámil svoj koniec na začiatku apríla. Na rozdiel od Mohameda Salaha či Virgila van Dijka z FC Liverpool, nedostal možnosť predĺžiť si svoje pôsobenie. „Celý rok som nedostal žiadnu ponuku, jednoducho sa tak klub rozhodol. Samozrejme, bol som trochu prekvapený, ale jednoducho to musím prijať. Úprimne povedané, stále si myslím, že môžem predvádzať výkony na tejto úrovni,“ uviedol De Bruyne podľa DPA.V prebiehajúcej sezóne naskočil len do 19 duelov, v uplynulom období sa trápil so zraneniami. Denník The Guardian informoval o tom, že sa môže v lete presunúť do Saudskej Arábie alebo USA. Podľa vlastných slov je však De Bruyne pripravený pokračovať aj na top úrovni. „Cítim, že mám čo odovzdať. Som otvorený všetkému,“ povedal posledný hráč, ktorý prišiel do City pred angažovaním trénera Pepa Guardiolu.Reprezentant Belgicka prišiel do Manchestru v auguste 2015 z nemeckého Wolfsburgu, doteraz sa mu podarilo vyhrať 16 trofejí vrátane šiestich titulov v Premier League a triumfu v Lige majstrov, vďaka čomu je najdekorovanejším hráčom v histórii klubu. Nastúpil zaň na 413 stretnutí a zaznamenal v nich 106 gólov a 174 asistencií.