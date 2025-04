Futbalisti FC Barcelona predviedli famózny obrat, Celte nepomohol ani hetrik Iglesiasa

Futbalisti FC Barcelona predviedli v sobotu veľkolepý obrat v priebehu 34 minút. V zápase 32. kola španielskej La Ligy zvíťazili nad Celtou Vigo 4:3 a priblížili sa k zisku titulu. Katalánci prehrávali v domácom prostredí ešte v 63. minúte 1:3 po čistom hetriku Borju Iglesiasa. Hrdinom sa stal v 90+8. minúte Raphinha, ktorý premenil pokutový kop.





Domáci išli do vedenia už v 12. minúte, keď Ferran Torres dostal priestor pred šestnástkou a presnou strelou prekonal brankára hostí Vicenteho Guaitu. O tri minúty neskôr však prišla rýchla odpoveď Celty, keď Pablo Duran našiel voľného Iglesiasa a ten po podbehnutí lopty zo strany brankára Wojciecha Szczesného vyrovnal na 1:1. Celta momentálne ôsma v tabuľke a bojujúca o miestenku v európskych súťažiach ďalej hrozila z protiútokov. V 52. minúte poslal hostí do vedenia Iglesias po chybe Frenkieho de Jonga, keď strelou po zemi prekonal Szczesného. O desať minút neskôr skompletizoval Iglesias čistý hetrik, keď sa presadil po rýchlom brejku a zvýšil už na 3:1.Tréner Barcelony Hansi Flick zareagoval striedaniami a poslal na ihrisko aj mladého Lamina Yamala, ktorý dostal oddych vôbec po prvý raz v roku 2025. Spolu s Danim Olmom priniesli do hry oživenie. V 72. minúte Olmo znížil na 2:3 po prihrávke Raphinhu. O štyri minúty neskôr vyrovnal sám Raphinha, keď hlavou zakončil po centri Yamala z pravej strany. Rozhodujúci moment prišiel v nadstavenom časw, keď Dani Olmo padol v šestnástke po faule Yoela Laga. Raphinha si postavil loptu na biely bod a tvrdou strelou do pravého horného rohu rozhodol o cennom víťazstve domácich.„Táto mentalita nevzdať sa je niečo úžasné. Tím ukázal charakter, bojovali sme do konca a zaslúžili sme si tieto tri body,“ povedal po zápase tréner Flick podľa agentúry AFP. Nemecký kouč však zároveň upozornil na zdravotné problémy Roberta Lewandowského, ktorého musel vystriedať pre zranenie zadného stehenného svalu. Jeho štart vo finále Španielskeho pohára proti Realu Madrid, ktoré sa odohrá budúci víkend, ako aj v semifinále Ligy majstrov proti Interu Miláno, je momentálne otázny. „Z vlastnej skúsenosti viem, že musíme počkať na zajtrajšie testy. Nechceme ho vyradiť predčasne,“ dodal Flick.Jeho náprotivok Claudio Giraldez zdôraznil, že aj napriek nepriaznivému skóre 0:1 dokázali jeho hráči vyrovnať a mali šancu na víťazstvo. „Myslím, že sme mali šancu na štvrtý gól, pretože po vyrovnaní sme mali čas na jeho strelenie,“ povedal Giraldez. „Barcelona nás tlačila na hranicu našich možností. Sú tímom s vysokou fyzickou a psychickou silou, čo ich robí nebezpečnými,“ dodal tréner Celty.Barcelona vďaka trom bodom navýšila náskok na čele neúplnej tabuľky, ktorú vedie o sedem bodov pred Realom Madrid. Ten má však zápas k dobru – v nedeľu privíta Athletic Bilbao. Celta je ôsma, čo jej zaručuje účasť v predkolách Konferenčnej ligy. Galícijský klub bol naposledy v európskej súťaži v ročníku 2016/17, kde absolvoval neúspešný semifinálový boj Európskej ligy proti Manchestru United.