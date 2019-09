De Gea podpísal s Manchetrom United novú zmluvu na štyri roky

David De Gea, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 16. septembra (TASR) - Španielsky futbalový brankár David de Gea podpísal s Manchestrom United novú zmluvu. Tá by ho mala udržať na Old Trafforde až do leta 2023. Súčasťou kontraktu je opcia na ročné predĺženie.Dvadsaťosemročný španielsky reprezentant pôsobí v Manchestri od roku 2011, dosiaľ nastúpil na 367 zápasov a pomohol tímu k triumfom v Premier League, v Európskej lige, Ligovom pohári i FA Cupe.povedal De Gea na oficiálnom webe