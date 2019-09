EL: Slovan poskytne deťom vstup zadarmo na zápas s Besiktasom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - V prípade, ak Európska futbalová únia uzavrie štadión ŠK Slovan Bratislava na štvrtkový prvý zápas Európskej ligy s Besiktasom Istanbul, hľadisko nebude zívať prázdnotou. Pravidlá UEFA totiž umožňujú na stretnutiach za zatvorenými dverami účasť deťom do 14 rokov. Ak "belasí" neuspejú s odvolaním, poskytnú fanúšikom do 14 rokov vstupenky zadarmo. Definitívny verdikt bude známy v stredu.Vstupné pre deti a sprievod (1 dospelá osoba na 10 detí) je voľné. Pokiaľ UEFA zmení verdikt, tak klub okamžite spustí predaj vstupeniek, no pre deti zo základných škôl a futbalových klubov bude naďalej platiť voľné vstupné a garancia zarezervovaných vstupeniek.uviedol v tlačovej správe marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.Základné školy a futbalové kluby môžu na mail deti@skslovan.com nahlásiť názov školy, resp. klubu, počet vstupeniek pre deti a sprievod a kontakt na koordinátora, ktorý bude zodpovedný za školu, resp. klub. Klub následne deťom a dozoru vystaví elektronické vstupenky (tzv. HOMETICKET). Nahlasovanie je možné do stredy 18. septembra do 20:00.Slovan bude dôsledne kontrolovať pomer jednej dospelej osoby na 10 detí, dospelé osoby nad daný počet nebudú na štadión vpustené. Na štadióne budú otvorené bufety, kde je možná hotovostná aj bezhotovostná platba.