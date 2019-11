De Guindos: Nízke úrokové sadzby budú naďalej stláčať zisky bánk

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 18. novembra (TASR) - Nízke úrokové sadzby budú v dohľadnej budúcnosti naďalej stláčať zisky bánk v eurozóne. Vyhlásil to v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky Luis de Guindos.Malá ziskovosť je jedným z kľúčových slabých miest bankového sektora v eurozóne. A nízke úroky ešte zhoršujú vyhliadky finančných ústavov v regióne, ktorý platí eurom, skonštatoval.uviedol na konferencii vo Frankfurte nad Mohanom.Strážcovia európskej meny v septembri znížili kľúčovú úrokovú sadzbu z vkladov bánk hlbšie do záporného pásma na -0,5 %. To znamená, že ECB účtuje komerčným bankám poplatky za to, že si u nejhotovosť.Ďalším krokom ECB na podporu poskytovania úverov, hospodárskeho rastu a inflácie v eurozóne, je opätovné spustenie kontroverzného programu nákupu dlhopisov euroregiónu, tzv. kvantitatívne uvoľňovanie (QE).pripustil de Guindos, podľa ktorého to môže odkrajovať z čistých úrokových marží bánk.Európske a najmä nemecké banky majú oveľa nižšiu ziskovosť ako ich konkurenti v USA, kde sú sadzby vyššie a regulácia menej zaťažujúca.Ale de Guindos argumentoval, že veritelia v eurozóne by si mali, teda upraviť svoje obchodné modely, znížiť náklady a investovať do nových technológií.Medzitýmzopakoval dlhodobú výzvu ECB na adresu Európskej komisie.