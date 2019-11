Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 18. novembra (TASR) - Koncern Volkswagen zhoršil svoje strednodobé vyhliadky týkajúce sa prevádzkového zisku a tržieb.Tržby by v roku 2020 mali byť minimálne o 20 % vyššie v porovnaní s rokom 2016, uviedol to finančný riaditeľ Volkswagenu Frank Witter analytikom v rámci telefonickej konferencie. Koncern pôvodne počíta v tomto časovom období s nárastom minimálne o 25 %. Witter ako dôvod uviedol zmenu rámcových podmienok na automobilovom trhu.Volkswagen zaznamenal v roku 2016 tržby vo výške 217 miliárd eur. To znamená, že na budúci rok by mali dosiahnuť minimálne 261 miliárd eur. Pôvodne sa počítalo s tržbami o 10 miliárd eur vyššími.Keďže rast tržieb bude pomalší, koncern takisto očakáva menší zisk. Prevádzkový zisk by mal dosiahnuť 18,25 miliardy eur a čistý zisk na akciu 27 až 28 eur, pričom pôvodne sa prognózovalo 30 eur. Volkswagen však potvrdil cieľovú maržu pre očistený prevádzkový zisk v pásme 6,5 % až 7,5 %.