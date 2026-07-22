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22. júla 2026
De la Fuente je v kurze. Zmluvu s trénerom majstrov sveta chcú predĺžiť do ďalších majstrovstiev sveta
Luis de la Fuente má platný kontrakt s RFEF do konca ME 2028, ale to sa možno čoskoro zmení. Rafael Louzán nepochybuje o tom, že Luis de la Fuente bude viesť španielsku futbalovú reprezentáciu dlhší ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Luis de la Fuente má platný kontrakt s RFEF do konca ME 2028, ale to sa možno čoskoro zmení.
Rafael Louzán nepochybuje o tom, že Luis de la Fuente bude viesť španielsku futbalovú reprezentáciu dlhší čas ako len do vypršania súčasnej zmluvy.
Tá platí do konca majstrovstiev Európy 2028. Prezident Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) si stanovil za jednu z priorít zabezpečiť predĺženie zmluvy s trénerom čerstvých majstrov sveta o ďalšie dva roky.
Louzán sa chce stretnúť so 65-ročným De La Fuentem čo najskôr, aby spolu rokovali o predĺžení kontraktu do roku 2030.
"Môžeme predpokladať, že De La Fuente s nami ešte zostane. Istý čas už spolupracujeme. Bol som zodpovedný za spravodlivé predĺženie jeho predchádzajúcej zmluvy. Teraz je pravdepodobne na nás, aby sme tento vzťah v čo najväčšej možnej miere zlepšili a rozšírili. Som hrdý na to, ako nám vtedy pomohol dosiahnuť dohodu. V roku 2030 máme historické rande na majstrovstvách sveta v Španielsku a chceli by sme, aby bol Luis jeho súčasťou," vyhlásil Louzán podľa webu denníka As.
Louzán je presvedčený o tom, že De la Fuente je ideálny muž na pokračovanie a udržanie si konkurenčnej výhody, ktorú preukázal od nástupu do funkcie reprezentačného trénera. Jeho zanietenie a odbornosť vyniesli Španielsko až na vrchol svetového futbalu. A nemôže byť lepšia kvalifikácia na predĺženie zmluvy ako zisk titulu svetových šampiónov.
"Rok 2030 bude pre španielsky šport historický a prevláda presvedčenie, že národný tím nemôže byť v lepších rukách," dodal Louzán o De la Fuentem.
De la Fuente prevzal kormidlo národného tímu Španielska v roku 2022 a hneď s ním aj vyhral Ligu národov. Neskôr pridal aj striebro v Lige národov a tituly majstra Európy aj majstra sveta. Pred seniorským výberom viedol aj mládežnícke reprezentácie Španielska do 19 a 21 rokov a tiež olympijský tím krajiny spod Pyrenejí.
Zdroj: SITA.sk - De la Fuente je v kurze. Zmluvu s trénerom majstrov sveta chcú predĺžiť do ďalších majstrovstiev sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
Rafael Louzán nepochybuje o tom, že Luis de la Fuente bude viesť španielsku futbalovú reprezentáciu dlhší čas ako len do vypršania súčasnej zmluvy.
Tá platí do konca majstrovstiev Európy 2028. Prezident Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) si stanovil za jednu z priorít zabezpečiť predĺženie zmluvy s trénerom čerstvých majstrov sveta o ďalšie dva roky.
Louzán sa chce stretnúť so 65-ročným De La Fuentem čo najskôr, aby spolu rokovali o predĺžení kontraktu do roku 2030.
Historické rande
"Môžeme predpokladať, že De La Fuente s nami ešte zostane. Istý čas už spolupracujeme. Bol som zodpovedný za spravodlivé predĺženie jeho predchádzajúcej zmluvy. Teraz je pravdepodobne na nás, aby sme tento vzťah v čo najväčšej možnej miere zlepšili a rozšírili. Som hrdý na to, ako nám vtedy pomohol dosiahnuť dohodu. V roku 2030 máme historické rande na majstrovstvách sveta v Španielsku a chceli by sme, aby bol Luis jeho súčasťou," vyhlásil Louzán podľa webu denníka As.
Ideálny muž
Louzán je presvedčený o tom, že De la Fuente je ideálny muž na pokračovanie a udržanie si konkurenčnej výhody, ktorú preukázal od nástupu do funkcie reprezentačného trénera. Jeho zanietenie a odbornosť vyniesli Španielsko až na vrchol svetového futbalu. A nemôže byť lepšia kvalifikácia na predĺženie zmluvy ako zisk titulu svetových šampiónov.
"Rok 2030 bude pre španielsky šport historický a prevláda presvedčenie, že národný tím nemôže byť v lepších rukách," dodal Louzán o De la Fuentem.
Samé úspechy
De la Fuente prevzal kormidlo národného tímu Španielska v roku 2022 a hneď s ním aj vyhral Ligu národov. Neskôr pridal aj striebro v Lige národov a tituly majstra Európy aj majstra sveta. Pred seniorským výberom viedol aj mládežnícke reprezentácie Španielska do 19 a 21 rokov a tiež olympijský tím krajiny spod Pyrenejí.
Zdroj: SITA.sk - De la Fuente je v kurze. Zmluvu s trénerom majstrov sveta chcú predĺžiť do ďalších majstrovstiev sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
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