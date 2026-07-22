Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

22. júla 2026

De la Fuente je v kurze. Zmluvu s trénerom majstrov sveta chcú predĺžiť do ďalších majstrovstiev sveta


Tagy: Kontrakt MS vo futbale 2030 Predĺženie Španielsky futbalový tréner

Luis de la Fuente má platný kontrakt s RFEF do konca ME 2028, ale to sa možno čoskoro zmení. Rafael Louzán nepochybuje o tom, že Luis de la Fuente bude viesť španielsku futbalovú reprezentáciu dlhší ...



Zdieľať
spain_denmark_nations_league_soccer_78972 22.7.2026 (SITA.sk) - Luis de la Fuente má platný kontrakt s RFEF do konca ME 2028, ale to sa možno čoskoro zmení.


Rafael Louzán nepochybuje o tom, že Luis de la Fuente bude viesť španielsku futbalovú reprezentáciu dlhší čas ako len do vypršania súčasnej zmluvy.

Tá platí do konca majstrovstiev Európy 2028. Prezident Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) si stanovil za jednu z priorít zabezpečiť predĺženie zmluvy s trénerom čerstvých majstrov sveta o ďalšie dva roky.

Louzán sa chce stretnúť so 65-ročným De La Fuentem čo najskôr, aby spolu rokovali o predĺžení kontraktu do roku 2030.

Historické rande


"Môžeme predpokladať, že De La Fuente s nami ešte zostane. Istý čas už spolupracujeme. Bol som zodpovedný za spravodlivé predĺženie jeho predchádzajúcej zmluvy. Teraz je pravdepodobne na nás, aby sme tento vzťah v čo najväčšej možnej miere zlepšili a rozšírili. Som hrdý na to, ako nám vtedy pomohol dosiahnuť dohodu. V roku 2030 máme historické rande na majstrovstvách sveta v Španielsku a chceli by sme, aby bol Luis jeho súčasťou," vyhlásil Louzán podľa webu denníka As.

Ideálny muž


Louzán je presvedčený o tom, že De la Fuente je ideálny muž na pokračovanie a udržanie si konkurenčnej výhody, ktorú preukázal od nástupu do funkcie reprezentačného trénera. Jeho zanietenie a odbornosť vyniesli Španielsko až na vrchol svetového futbalu. A nemôže byť lepšia kvalifikácia na predĺženie zmluvy ako zisk titulu svetových šampiónov.

"Rok 2030 bude pre španielsky šport historický a prevláda presvedčenie, že národný tím nemôže byť v lepších rukách," dodal Louzán o De la Fuentem.

Samé úspechy


De la Fuente prevzal kormidlo národného tímu Španielska v roku 2022 a hneď s ním aj vyhral Ligu národov. Neskôr pridal aj striebro v Lige národov a tituly majstra Európy aj majstra sveta. Pred seniorským výberom viedol aj mládežnícke reprezentácie Španielska do 19 a 21 rokov a tiež olympijský tím krajiny spod Pyrenejí.


Zdroj: SITA.sk - De la Fuente je v kurze. Zmluvu s trénerom majstrov sveta chcú predĺžiť do ďalších majstrovstiev sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kontrakt MS vo futbale 2030 Predĺženie Španielsky futbalový tréner
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
V Žiline budú pre rizikový futbalový zápas zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 