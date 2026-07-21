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21. júla 2026
V Žiline budú pre rizikový futbalový zápas zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia
Tagy: futbalový zápas
Polícia vyzýva všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. Vo štvrtok 23. júla sa v Žiline odohrá medzinárodný futbalový zápas Európskej ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Polícia vyzýva všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí.
Vo štvrtok 23. júla sa v Žiline odohrá medzinárodný futbalový zápas Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi mužstvami MŠK Žilina a GKS Katowice, ktorý polícia vyhodnotila ako rizikový.
Ako v tejto súvislosti informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, organizáciu podujatia budú z tohto dôvodu sprevádzať zvýšené bezpečnostné opatrenia a dočasné dopravné obmedzenia. O aktuálnej situácii a prijatých opatreniach bude polícia verejnosť priebežne informovať.
„Na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku v meste, najmä v okolí futbalového štadióna, budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície,“ uviedla Šefčíková.
Doplnila, že v súvislosti s týmto futbalovým stretnutím polícia vyzýva všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. „Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - V Žiline budú pre rizikový futbalový zápas zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo štvrtok 23. júla sa v Žiline odohrá medzinárodný futbalový zápas Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi mužstvami MŠK Žilina a GKS Katowice, ktorý polícia vyhodnotila ako rizikový.
Ako v tejto súvislosti informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, organizáciu podujatia budú z tohto dôvodu sprevádzať zvýšené bezpečnostné opatrenia a dočasné dopravné obmedzenia. O aktuálnej situácii a prijatých opatreniach bude polícia verejnosť priebežne informovať.
„Na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku v meste, najmä v okolí futbalového štadióna, budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície,“ uviedla Šefčíková.
Doplnila, že v súvislosti s týmto futbalovým stretnutím polícia vyzýva všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. „Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - V Žiline budú pre rizikový futbalový zápas zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: futbalový zápas
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