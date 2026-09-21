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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

De la Fuente predĺžil zmluvu s RFEF. Španielov povedie na ďalších dvoch ME aj domácich MS


Tagy: Španielska futsalová reprezentácia

Španielsky kouč ostane pri národnom tíme minimálne do roku 2032, počas doterajších štyroch rokov pri kormidle priviedol výber k zlatu na ME aj MS. Luis de la Fuente predĺžil zmluvu s vedením ...



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spain_denmark_nations_league_soccer_78972 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Španielsky kouč ostane pri národnom tíme minimálne do roku 2032, počas doterajších štyroch rokov pri kormidle priviedol výber k zlatu na ME aj MS.


Luis de la Fuente predĺžil zmluvu s vedením Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) a pri kormidle úradujúcich majstrov sveta zostane až do roku 2032. Šesťdesiatpäťročný odborník je v tejto funkcii od roku 2022.

De la Fuente zostane na svojom poste počas nasledujúcich MS, ktorá sa okre Maroka a Portugalska uskutočnia aj v Španielska, koučom "červenej fúrie" bude aj na ME v rokoch 2028 a 2032.

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De la Fuente pri kormidle Španielov nahradil Luisa Enriqueho a odvtedy tím priviedol k zlatu na ME 2024, MS 2026 aj prvenstvu v Lige národov. Predtým jednu dekádu strávil ako tréner mládežníckych tímov Španielska.

"Hovoríme o najúspešnejšom trénerovi v histórii národného tímu, po štrnástich rokoch s nami si Luis de la Fuente zaslúži dlhodobú budúcnosť v RFEF," povedal predseda predstavenstva RFEF Rafael Louzan.

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Španieli už v závere aktuálneho týždňa vstúpia do Ligy národov na ihrisku Anglicka. Okrem toho ih čaká domáci duel proti Čechom a dve stretnutia proti Chorvátom.


Zdroj: SITA.sk - De la Fuente predĺžil zmluvu s RFEF. Španielov povedie na ďalších dvoch ME aj domácich MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Španielska futsalová reprezentácia
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