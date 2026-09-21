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21. septembra 2026
De la Fuente predĺžil zmluvu s RFEF. Španielov povedie na ďalších dvoch ME aj domácich MS
Španielsky kouč ostane pri národnom tíme minimálne do roku 2032, počas doterajších štyroch rokov pri kormidle priviedol výber k zlatu na ME aj MS. Luis de la Fuente predĺžil zmluvu s vedením ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Španielsky kouč ostane pri národnom tíme minimálne do roku 2032, počas doterajších štyroch rokov pri kormidle priviedol výber k zlatu na ME aj MS.
Luis de la Fuente predĺžil zmluvu s vedením Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) a pri kormidle úradujúcich majstrov sveta zostane až do roku 2032. Šesťdesiatpäťročný odborník je v tejto funkcii od roku 2022.
De la Fuente zostane na svojom poste počas nasledujúcich MS, ktorá sa okre Maroka a Portugalska uskutočnia aj v Španielska, koučom "červenej fúrie" bude aj na ME v rokoch 2028 a 2032.
De la Fuente pri kormidle Španielov nahradil Luisa Enriqueho a odvtedy tím priviedol k zlatu na ME 2024, MS 2026 aj prvenstvu v Lige národov. Predtým jednu dekádu strávil ako tréner mládežníckych tímov Španielska.
"Hovoríme o najúspešnejšom trénerovi v histórii národného tímu, po štrnástich rokoch s nami si Luis de la Fuente zaslúži dlhodobú budúcnosť v RFEF," povedal predseda predstavenstva RFEF Rafael Louzan.
Španieli už v závere aktuálneho týždňa vstúpia do Ligy národov na ihrisku Anglicka. Okrem toho ih čaká domáci duel proti Čechom a dve stretnutia proti Chorvátom.
Zdroj: SITA.sk - De la Fuente predĺžil zmluvu s RFEF. Španielov povedie na ďalších dvoch ME aj domácich MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Luis de la Fuente predĺžil zmluvu s vedením Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) a pri kormidle úradujúcich majstrov sveta zostane až do roku 2032. Šesťdesiatpäťročný odborník je v tejto funkcii od roku 2022.
De la Fuente zostane na svojom poste počas nasledujúcich MS, ktorá sa okre Maroka a Portugalska uskutočnia aj v Španielska, koučom "červenej fúrie" bude aj na ME v rokoch 2028 a 2032.
De la Fuente pri kormidle Španielov nahradil Luisa Enriqueho a odvtedy tím priviedol k zlatu na ME 2024, MS 2026 aj prvenstvu v Lige národov. Predtým jednu dekádu strávil ako tréner mládežníckych tímov Španielska.
"Hovoríme o najúspešnejšom trénerovi v histórii národného tímu, po štrnástich rokoch s nami si Luis de la Fuente zaslúži dlhodobú budúcnosť v RFEF," povedal predseda predstavenstva RFEF Rafael Louzan.
Španieli už v závere aktuálneho týždňa vstúpia do Ligy národov na ihrisku Anglicka. Okrem toho ih čaká domáci duel proti Čechom a dve stretnutia proti Chorvátom.
Zdroj: SITA.sk - De la Fuente predĺžil zmluvu s RFEF. Španielov povedie na ďalších dvoch ME aj domácich MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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