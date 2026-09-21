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21. septembra 2026
FC Barcelona vstupuje do novej éry. Cieľ je jasný a to obhájiť titul v Lige majstrov žien
Katalánsky tím začína obranu titulu v LM žien bez kapitánky Alexie Putellasovej. Futbalistky FC Barcelona začnú v stredu púť za obhajobou titulu v Lige majstrov žien a pokúsia sa udržať si pozíciu ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Katalánsky tím začína obranu titulu v LM žien bez kapitánky Alexie Putellasovej.
Futbalistky FC Barcelona začnú v stredu púť za obhajobou titulu v Lige majstrov žien a pokúsia sa udržať si pozíciu najlepšieho európskeho klubu aj v novej ére po odchode kapitánky Alexie Putellasovej.
Dvojnásobná držiteľka Zlatej lopty priviedla katalánsky tím k víťazstvu nad francúzskym Lyonom vo finále LM v minulej sezóne, po ktorom prestúpila do anglického klubu London City Lionesses.
Okrem Putellasovej odišli z tímu aj ďalšie známe hráčky - obrankyňa Mapi Leónová nasledovala Putellasovú do Londýna, Ona Batlleová do Arsenalu a útočníčka Salma Paralluelová do Lyonu.
Tréner Pere Romeu podpísal novú zmluvu a v tíme zostalo šesť hráčok nominovaných na Zlatú loptu, pričom Aitana Bonmatíová, ktorá anketu ovládla v ostatných troch rokoch, sa po zranení nohy snaží o úspešnú sezónu.
FC Barcelona bol v siedmich z ostatných ôsmich finále LM a triumfoval štyrikrát, pričom sa snaží obhájiť titul bez toho, aby platil hráčkam na úrovni svojich európskych rivalov.
"V Barcelone môžeme byť pokojní, pretože sme miesto, kde hráčky rastú a máme mladý tím, ktorý však v niektorých ohľadoch tvoria veteránky. Máme tu niečo, čo sa inde náročnejšie dosahuje - pocit príslušnosti k tímu, čo je kľúčové pre rozvoj hráčok," povedal Romeu pre Mundo Deportivo.
K odchodu Putellasovej dodal: "Stratili sme dôležitú časť tímu, no klub ako celok je dôležitejší než akýkoľvek hráč alebo tréner." Barca začne sezónu doma proti tímu FC Paríž a neskôr privíta londýnsky Arsenal, s ktorým zopakuje finále z roku 2025.
Tohtoročná futbalová Liga majstrov žien vyvrcholí v poľskej metropole Varšava počas posledného májového víkendu tesne pred začiatkom majstrovstiev sveta žien v Brazílii.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona vstupuje do novej éry. Cieľ je jasný a to obhájiť titul v Lige majstrov žien © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalistky FC Barcelona začnú v stredu púť za obhajobou titulu v Lige majstrov žien a pokúsia sa udržať si pozíciu najlepšieho európskeho klubu aj v novej ére po odchode kapitánky Alexie Putellasovej.
Dvojnásobná držiteľka Zlatej lopty priviedla katalánsky tím k víťazstvu nad francúzskym Lyonom vo finále LM v minulej sezóne, po ktorom prestúpila do anglického klubu London City Lionesses.
Okrem Putellasovej odišli z tímu aj ďalšie známe hráčky - obrankyňa Mapi Leónová nasledovala Putellasovú do Londýna, Ona Batlleová do Arsenalu a útočníčka Salma Paralluelová do Lyonu.
Tréner Pere Romeu podpísal novú zmluvu a v tíme zostalo šesť hráčok nominovaných na Zlatú loptu, pričom Aitana Bonmatíová, ktorá anketu ovládla v ostatných troch rokoch, sa po zranení nohy snaží o úspešnú sezónu.
FC Barcelona bol v siedmich z ostatných ôsmich finále LM a triumfoval štyrikrát, pričom sa snaží obhájiť titul bez toho, aby platil hráčkam na úrovni svojich európskych rivalov.
"V Barcelone môžeme byť pokojní, pretože sme miesto, kde hráčky rastú a máme mladý tím, ktorý však v niektorých ohľadoch tvoria veteránky. Máme tu niečo, čo sa inde náročnejšie dosahuje - pocit príslušnosti k tímu, čo je kľúčové pre rozvoj hráčok," povedal Romeu pre Mundo Deportivo.
K odchodu Putellasovej dodal: "Stratili sme dôležitú časť tímu, no klub ako celok je dôležitejší než akýkoľvek hráč alebo tréner." Barca začne sezónu doma proti tímu FC Paríž a neskôr privíta londýnsky Arsenal, s ktorým zopakuje finále z roku 2025.
Tohtoročná futbalová Liga majstrov žien vyvrcholí v poľskej metropole Varšava počas posledného májového víkendu tesne pred začiatkom majstrovstiev sveta žien v Brazílii.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona vstupuje do novej éry. Cieľ je jasný a to obhájiť titul v Lige majstrov žien © SITA Všetky práva vyhradené.
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