De Ligt by mal v utorok pricestovať do Turína

Na archívnej snímke Matthijs de Ligt, vľavo.

Turín 16. júla (TASR) - Prestup holandského futbalistu Matthijsa de Ligta z Ajaxu Amsterdam do Juventusu Turín je údajne spečatený. Zástupcovia talianskeho majstra dali holandskému tímu bankové záruky a hráča by mali už vo štvrtok predstaviť médiám. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na viaceré talianske aj holandské médiá.Portál Calciomerato napísal, že de Ligt v utorok pricestuje do Turína, v stredu absolvuje lekárske vyšetrenia a vo štvrtok sa stretne na tlačovej konferencii s médiami. S Juventusom by mal podpísať päťročnú zmluvu v hodnote 12 miliónov eur vrátane bonusov, Ajax by mal dostať odstupné 75 miliónov eur. Výkupná klauzula my mala mať hodnotu 150 miliónov eur.Devätnásťročný obranca odohral v uplynulej sezóne vo všetkých súťažiach 117 zápasov za Ajax, zaznamenal 13 gólov. Jeden z nich aj do siete Juvenutusu, ktorý Ajax vyradil v Lige majstrov vo štvrťfinále. Národný dres Holandska obliekol v 17 zápasoch.