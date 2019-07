Výdatné raňajky, večera o ôsmej, ale aj niečo na dobrú noc. Kedy a čo jedia cyklisti na Tour de France?

Výdatné raňajky

16.7.2019 (Webnoviny.sk) - Cyklistická Tour de France je trojtýždňová zaberačka, ktorá kladie neobyčajne vysoké nároky na každého jej účastníka. Enormné fyzické vypätie v siahodlhých stúpaniach či dych vyrážajúce zrýchlenia v koncovkách etáp na rovine sú často za hranicou bežne nastaviteľných štandardov ľudského vnímania.Je pochopiteľné, že sú podmienené prísnou životosprávou a správnym stravovacím režimom. Čo vlastne cyklisti na Tour de France jedia a ako často? Magazín We love Cycling sa podujal zodpovedať na tieto otázky fanúšikov."Cyklista na Tour de France denne spáli 5000 - 8000 kilokalórií v závislosti od náročnosti etapy. Je to dvoj až trojnásobok toho, koľko energie minie priemerný cyklista mimo týchto pretekov. Pre lepšie pochopenie, pretekár, ktorý váži 70 kg, musí dostať denne do seba ekvivalent 55 banánov, aby získal dostatok energie. Samozrejme, banány sú len časť toho, čo cyklisti jedia na Tour de France," oznamuje portál welovecycling.com.V klasický súťažný deň cyklisti potrebujú najmä výdatné raňajky. Tie musia obsahovať množstvo pomalých sacharidov, kvalitných bielkovín a zdravých tukov.O deviatej ráno to nesmie byť nič, čo priveľmi zaťaží žalúdok, keďže etapa spravidla štartuje o tri hodiny neskôr. "Na raňajky sa podáva miska ovsených vločiek s orechami, veľká omeleta, tri sendviče so šunkou a syrom, 100 g cestovín, jogurt, 500 ml ovocného smoothie, pohár jablkovej šťavy a káva," tvrdia odborníci.Ak by si niekto myslel, že je toho priveľa, opak je pravda. Čas v autobuse smerujúceho do štartu etapy si cyklisti krátia ďalším dodávaním energie do tela. Spravidla sú to už len energetické tyčinky a ovocie, k tomu pijú vodu a pridajú aj ďalšiu kávu. Volá sa to predsúťažné občerstvenie alebo jednoducho desiata. Celkovo platí, že pred etapou musí pretekár zjesť toho čo najviac, aby potom nemusel veľa konzumovať počas nej, keď podáva požadovaný výkon.Príjem stravy na bicykli závisí od náročnosti etapy. Na rovine jazdci trávia veľa času "zalezení" v pelotóne, preto nepotrebujú veľa pridaných sacharidov. V tele majú ešte dostatok tuku, ktorý môžu spaľovať.V náročných horských stúpaniach je to iné. Tam si už situácia vyžaduje dostatok novej energie, zväčša v mixe reálneho jedla s potravou vo forme gélov.Musia takto doplniť približne 60-90 g sacharidov za hodinu. "To všetko je obsiahnuté vo dvoch ryžových koláčoch, croissante s džemom a šunkou, šiestich energetických tyčinkách, dvoch izotonických géloch, dvoch plechovkách coca-coly a šiestich bidónoch elektrolytického nápoja."Priemerná etapa na Tour de France trvá približne päť hodín a po 17.00 h sa prichádza do cieľa. Potom sa treba znova najesť. Hneď po skončení etapy dostane pretekár do ruky regeneračný nápoj, ktorý musí vypiť. Nasleduje presun do autobusu, kde sa začína každodenný kolobeh dopĺňania dôležitých látok."Kľúčom k úspechu je dodať telu veľa sacharidov na doplnenie zásob glykogénu a dostatočné množstvo bielkovín, aby svaly opäť začali pracovať. Zvyčajne sa zje kurací sendvič, ryžový koláč, vypije sa 500 ml ovocného a zeleninového smoothie a dve kávy k tomu," vyrátal špecializovaný cyklistický portál.Stravovací deň na Tour de France sa týmto zďaleka nekončí. O 20.00 h prichádza na rad hlavné večerné jedlo. Tam si pretekári konečne doprajú pomalšie stráviteľné jedlo, ktoré im slúži na doplnenie nutričného základu s bielkovinami.Taká večera môže vyzerať nasledovne: "veľký hovädzí steak, 150 g cestovín, jogurt, 500 ml zeleninovej šťavy alebo zeleninový šalát a dve kávy."To ešte stále nie je všetko. O jedenástej večer si telo pretekára, mohutne spaľujúce kalórie po skončení etapy, pýta ešte niečo na dobrú noc. Už je to len spravidla niečo ľahko stráviteľné, aby sa udržali zásoby glykogénu. "Miska jogurtu s cereáliami, za hrsť orechov a k tomu ovocie."V závere tohto stravovacieho exkurzu na Tour de France prichádza na rad otázka pre čitateľa: "Dokázali by ste toto všetko skonzumovať počas jedného dňa a absolvovať popri tom 200 km dlhú etapu niekde v Alpách?"