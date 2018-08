De Mistura navrhuje odsun civilistov z povstaleckej provincie Idlib

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 30. augusta (TASR) - Splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura navrhuje odsun civilistov zo sýrskej provincie Idlib, ktorá zostáva po rokoch občianskej vojny v tejto blízkovýchodnej krajine poslednou baštou protivládnych povstalcov. Informovali o tom vo štvrtok tlačové agentúry AP a DPA.Približne 2,9 milióna civilistov by podľa neho malo dostať možnosť presunúť sa do oblastí ovládaných sýrskou vládou. V opačnom prípade im totiž hrozí, že sa stanú súčasťou "mrazivej" vojenskej eskalácie. Predstaviteľ pritom označil za najväčšie nebezpečenstvo chemické zbrane, ktoré údajne vlastnia obe strany.Podľa štvrtkového vyjadrenia de Misturu pred novinármi v Ženeve sa odhaduje, že v husto obývanej provincii Idlib na severozápade Sýrie je sústredených približne 10.000 bojovníkov skupín napojených na teroristickú sieť al-Káida. Tieto sily je síce potrebné poraziť, nie však na úkor civilistov, z ktorých mnohí takisto ušli do Idlibu z iných častí Sýrie, upozornil predstaviteľ OSN.Navrhovaný odsun civilistov cez humanitárne koridory pod dohľadom OSN označil za "potenciálne možný" a dodal, že by mohol byť osobne prítomný v danom regióne, aby pomáhal monitorovať tento proces.Podľa DPA sa množia náznaky, že sýrska armáda sa pripravuje s pomocou Ruska zakročiť proti povstalcom v Idlibe. Za odstránenie tohto "vredu" sa vyslovil v stredu aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.De Mistura odhaduje, že medzi obyvateľmi Idlibu je až 1,4 milióna Sýrčanov, ktorí v súvislosti s vojnou už raz opustili svoje bydlisko. Provincia sa nachádza pri hranici s Tureckom, ktoré však odmieta prijať novú vlnu utečencov.