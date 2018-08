V Bruseli vznikla nízkoemisná zóna, vozidlá sa musia registrovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - V belgickom Bruseli je od začiatku augusta vyhlásená nízkoemisná zóna. Vozidlá so zahraničnou ŠPZ sa preto pre vstup na územie mesta musia registrovať. Cestujúcich Slovákov na to na svojej stránke upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. V súčasnosti prebieha prechodné obdobie, od októbra však nezaregistrovaným vozidlám hrozí pokuta 150 až 350 eur.Bezplatne registrovať sa dá na stránkach irisbox.irisnet.be.informuje ministerstvo. Registrácia platí tri roky a prebieha automaticky - vozidlo je zaregistrované, keď žiadateľovi príde potvrdenie o registrácii. Vozidlá, ktoré nespĺňajú kritériá na vstup do nízkoemisnej zóny, si za 35 eur môžu zakúpiť denný lístok. Túto možnosť smú využiť maximálne osemkrát do roka.Rezort diplomacie zároveň turistom pripomína, že povinná registrácia pre všetky vozidlá so zahraničnou ŠPZ (s výnimkou holandských) je od roku 2017 povinná aj v meste Antverpy. Rovnako je tam vyhlásená nízkoemisná zóna.