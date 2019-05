De Rossi po sezóne skončí v AS Rím a odíde do zahraničia

Na archívnej snímke taliansky hráč Daniele De Rossi (vľavo). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 14. mája (TASR) - Dlhoročné pôsobenie futbalového stredopoliara Danieleho De Rossiho v AS Rím sa chýli ku koncu. Vedenie "vlkov" v utorok informovalo, že 35-ročný kapitán po sezóne v klube skončí.Rímsky rodák debutoval v prvom mužstve AS v súboji Ligy majstrov v októbri 2001, keď ho z lavičky poslal do ohňa tréner Fabio Capello. Od tých čias odohral za AS 614 duelov. V dejináchmá viac iba legendárny útočník Francesco Totti - 786.citovala agentúra DPA slová klubového prezidenta Jima Pallottu.Očakáva sa, že De Rossi na utorňajšej tlačovej konferencii oznámi, že bude pokračovať v kariére v zahraničí. Na konte má 117 zápasov v talianskej reprezentácii, s ktorou sa v roku 2006 stal majstrom sveta. V rokoch 2007 a 2008 vyhral s AS Rím Taliansky pohár.