De Rossi sa v nedeľu rozlúči s AS Rím, končí aj Ranieri

Rím 25. mája (TASR) - Daniele De Rossi nastúpi v nedeľu proti Parme na svoj posledný zápas v drese talianskeho futbalového klubu AS Rím. Tridsaťpäťročný stredopoliar strávil vo "večnom meste" dlhých 19 rokov a po sezóne sa stane voľným hráčom. S klubom sa lúči aj tréner Claudio Ranieri.povedal Ranieri. Majster sveta z roku 2016 odohral v drese "giallorossi" 615 duelov, v ktorých zaznamenal 63 gólov a 54 asistencií. Jeho nové pôsobisko zatiaľ nie je známe. S klubom sa lúči aj 67-ročný tréner, ktorý v klube pôsobí od marca tohto roka po tom, ako klub rozviazal zmluvu s Eusebiom Di Francescom.uzavrel bývalý tréner Chelsea a Leicesteru, ktorý zatiaľ nevie, kde bude pôsobiť v novej sezóne.Rimanom patrí pred posledným kolom šiesta priečka so stratou troch bodov na štvrté miesto znamenajúce priamy postup do Ligy majstrov.