Tuchel verí, že zostane na lavičke PSG

Paríž 25. mája (TASR) - Tréner futbalového klubu Paríž St. Germain Thomas Tuchel verí, že aj napriek nevydarenému záveru ročníka 2018/2019 bude pri tíme pokračovať aj v nasledujúcej sezóne.Futbalisti PSG síce obhájili ligový titul so suverénnym 16-bodovým náskokom, no v ostatných súťažiach svoje ambície nenaplnili. V Lige majstrov nestačili v osemfinále na Manchester United, hoci mali po úvodnom víťazstve 2:0 na Old Trafford postupové karty vo svojich rukách. Na domácom štadióne však "červeným diablom" podľahli 1:3, keď postupový gól hostí strelil Marcus Rashford až vo 4. minúte nadstavenia z jedenástky. PSG sa predčasne porúčal aj z francúzskeho Ligového pohára, v ktorom vo štvrťfinále nestačil na Guingamp (1:2).V posledných desiatich dueloch si Tuchelovi zverenci pripísali len tri víťazstvá a prehrali aj vo finále Francúzskeho pohára s Rennes 2:3 po jedenástkovom rozstrele. Nemecký tréner však zostáva aj napriek nevydarenému záveru pozitívne naladený.pýtal sa Tuchel novinárov.Na tlačovej konferencii sa bývalý tréner Mainzu a Borussie Dortmund posťažoval na úzky káder, no prezradil aj plány do budúceho ročníka: