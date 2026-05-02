Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
De Zerbi vyzýva jeho Tottenham k prekonaniu negatívnej mentality napriek zraneniam – VIDEO
Tréner Tottenhamu Hotspur odmieta negatívne myšlienky v boji o záchranu v Premier League. Taliansky tréner Roberto de Zerbi z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur zdôraznil, že jeho tím si ...
2.5.2026 (SITA.sk) - Tréner Tottenhamu Hotspur odmieta negatívne myšlienky v boji o záchranu v Premier League.
Taliansky tréner Roberto de Zerbi z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur zdôraznil, že jeho tím si nemôže dovoliť vzdať sa ani sa sťažovať na počet zranení počas boja o záchranu v Premier League. Londýnsky klub po 118 dňoch ukončil čakanie na ligové víťazstvo na ihrisku už zostujúceho Wolverhamptonu, no prišiel o Xaviho Simonsa a Dominica Solankeho.
"Nie je to pre nás najlepší čas, je to ťažký a náročný moment. Prehrávajúci plačú, premýšľajú negatívne. Nechcem, aby ľudia okolo mňa plakali alebo mysleli inak ako ja," priznal De Zerbi pred nedeľňajším zápasom proti Aston Ville.
"Kohúti" sú v pásme zostupu a od pokojných vôd ho delia dva body, pričom do konca sezóny zostávajú už štyri kolá. Klub čelí hrozbe zostupu do druhej najvyššej súťaže prvýkrát od sezóny 1977/1978.
Aston Villa, ktorá je medzi semifinalistami Európskej ligy, si môže v nedeľu zaistiť miesto v Top 5 a tým aj miestenku do Ligy majstrov, ak budú výsledky priaznivé. De Zerbi poznamenal, že jeho tím nepotrebuje zázrak na víťazstvo vo Villa Parku.
"Ideme hrať proti jednému z najlepších tímov v súčasnej Premier League. Veľmi si vážim trénera Unaiho Emeryho, ale ak Tottenham vyhrá vo Villa Parku, nebude to žiadny zázrak. Musíme byť pozitívni a cítiť šťastie, pretože pracujeme vo veľkom klube," povedal taliansky tréner.
Napriek zraneniam Xaviho Simonsa a Dominica Solankeho môže De Zerbi nasadiť alternatívy ako Randal Kolo Muani, Mathys Tel alebo Richarlison.
Potvrdil tiež pokračujúcu absenciu brankára Guglielma Vicaria po operácii prietrže a ďalších zranených Cristiana Romera, Mohammeda Kudusa a Dejana Kulusevského. Dúfa však, že James Maddison sa v závere sezóny ešte stihne zapojiť do súťažného diania. Maddison sedel na lavičke v ostatných dvoch zápasoch, no od predsezónneho zranenia predného skríženého väzu neodohral ani minútu.
"Chcel by som hrať s ním, pretože je to výnimočný hráč, ale musíme zvážiť jeho fyzickú kondíciu a mnoho ďalšieho. Verím, že môže byť dôležitý v posledných troch zápasoch sezóny," uzavrel De Zerbi.
Zdroj: SITA.sk - De Zerbi vyzýva jeho Tottenham k prekonaniu negatívnej mentality napriek zraneniam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tréner Roberto de Zerbi z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur zdôraznil, že jeho tím si nemôže dovoliť vzdať sa ani sa sťažovať na počet zranení počas boja o záchranu v Premier League. Londýnsky klub po 118 dňoch ukončil čakanie na ligové víťazstvo na ihrisku už zostujúceho Wolverhamptonu, no prišiel o Xaviho Simonsa a Dominica Solankeho.
"Nie je to pre nás najlepší čas, je to ťažký a náročný moment. Prehrávajúci plačú, premýšľajú negatívne. Nechcem, aby ľudia okolo mňa plakali alebo mysleli inak ako ja," priznal De Zerbi pred nedeľňajším zápasom proti Aston Ville.
"Kohúti" sú v pásme zostupu a od pokojných vôd ho delia dva body, pričom do konca sezóny zostávajú už štyri kolá. Klub čelí hrozbe zostupu do druhej najvyššej súťaže prvýkrát od sezóny 1977/1978.
Nebude to prekvapenie
Aston Villa, ktorá je medzi semifinalistami Európskej ligy, si môže v nedeľu zaistiť miesto v Top 5 a tým aj miestenku do Ligy majstrov, ak budú výsledky priaznivé. De Zerbi poznamenal, že jeho tím nepotrebuje zázrak na víťazstvo vo Villa Parku.
"Ideme hrať proti jednému z najlepších tímov v súčasnej Premier League. Veľmi si vážim trénera Unaiho Emeryho, ale ak Tottenham vyhrá vo Villa Parku, nebude to žiadny zázrak. Musíme byť pozitívni a cítiť šťastie, pretože pracujeme vo veľkom klube," povedal taliansky tréner.
Napriek zraneniam Xaviho Simonsa a Dominica Solankeho môže De Zerbi nasadiť alternatívy ako Randal Kolo Muani, Mathys Tel alebo Richarlison.
Ďalšie zranenia
Potvrdil tiež pokračujúcu absenciu brankára Guglielma Vicaria po operácii prietrže a ďalších zranených Cristiana Romera, Mohammeda Kudusa a Dejana Kulusevského. Dúfa však, že James Maddison sa v závere sezóny ešte stihne zapojiť do súťažného diania. Maddison sedel na lavičke v ostatných dvoch zápasoch, no od predsezónneho zranenia predného skríženého väzu neodohral ani minútu.
"Chcel by som hrať s ním, pretože je to výnimočný hráč, ale musíme zvážiť jeho fyzickú kondíciu a mnoho ďalšieho. Verím, že môže byť dôležitý v posledných troch zápasoch sezóny," uzavrel De Zerbi.
Zdroj: SITA.sk - De Zerbi vyzýva jeho Tottenham k prekonaniu negatívnej mentality napriek zraneniam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
