Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Tréner Enrique nie je sklamaný z toho, že jeho Paríž Saint-Germain zdolal v prvom semifinále LM nemecký Bayern Mníchov len o gól
"Pre mňa to bol unikátny futbalový zápas," zhodnotil španielsky kormidelník Luis Enrique na lavičke francúzskeho tímu.
2.5.2026 (SITA.sk) - "Pre mňa to bol unikátny futbalový zápas," zhodnotil španielsky kormidelník Luis Enrique na lavičke francúzskeho tímu.
Španielsky tréner Luis Enrique z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain nie je frustrovaný z tesného triumfu svojich zverencov nad nemeckým Bayernom Mníchov v prvom súboji semifinále Ligy majstrov. Odvetou je na programe počas nasledujúceho týždňa v Bavorsku.
Počas aktuálneho týždňa sa tieto dva tímy stretli v jednom z najlepších zápasov v histórii LM, keď tím z francúzskej metropoly doma v Parku Princov zvíťazil 5:4. "Nie, nie som frustrovaný, pretože pre mňa to bol unikátny futbalový zápas. Vyhrali sme. Ale mohli sme aj remizovať či prehrať, to by nebolo nespravodlivé," povedal Enrique novinárom napriek tomu, že jeho tím v druhom polčase viedol už 5:2.
Enrique tiež uviedol, že prvý zápas bol taký výnimočný vďaka vynikajúcim výkonom útočníkov oboch tímov, nie kvôli obranným slabinám. "Bolo to veľmi efektné stretnutie, pretože útočníci oboch mužstiev mnohokrát prekonali obrancov, ale nie preto, že by obrany boli zlé. Práve toto robí zápas nádherným, pretože úroveň bola neuveriteľná, hlavne v podaní útočníkov," vysvetlil.
Päťdesiatpäťročný španielsky tréner osobitne pochválil prínos hráčov ako Ousmane Dembélé a od súpera Harryho Kanea. "Tí dvaja hráči číslo deväť – pozrite sa, ako bránia. Ako útočia je bežné vidieť, ale pozrite sa, ako bránia – je to neuveriteľné," dodal Enrique.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Enrique nie je sklamaný z toho, že jeho Paríž Saint-Germain zdolal v prvom semifinále LM nemecký Bayern Mníchov len o gól © SITA Všetky práva vyhradené.
