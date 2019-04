Debenhams navrhol dve dohody na svoju záchranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Londýn 26. apríla (TASR) - Britský reťazec obchodných domov Debenhams, ktorý zápasí s vážnymi problémami, v piatok oznámil, že zásluhou dvoch navrhnutých dohôd, by všetky jeho obchody mohli tento rok zostať otvorené. No na budúci rok plánuje zatvoriť 22 obchodov, čo ohrozí približne 1200 pracovných miest.Začiatkom tohto mesiaca prevzali kontrolu nad Debenhams, ktorý v minulosti pôsobil aj na slovenskom trhu, jeho veritelia. Cieľom je udržať obchody otvorené na úkor akcionárov.Spoločnosť v piatok predstavila dva návrhy, jeden sa týka maloobchodu, hlavného subjektu a druhý majetku Debenhams. Tieto návrhy umožnia reťazcu vyhnúť sa vyhláseniu platobnej neschopnosti.povedal riaditeľ Debenhams Terry Duddy.dodal.Debenhams plánuje znížiť počet obchodov zo súčasných 166 o približne 50. Prvá etapa, ktorá počíta so zatvorením 22 prevádzok, sa uskutoční na budúci rok.No spoločnosť by mohla zavrieť aj viac obchodov, konečný počet bude závisieť od budúcich obchodných výsledkov, uviedol reťazec.Stretnutie veriteľov, na ktorom sa bude diskutovať o návrhoch, je naplánované na 9. mája.História Debenhams siaha do roku 1778. V 166 prevádzkach po celej Británii zamestnáva približne 25.000 ľudí. Vlani na jeseň oznámil, že za finančný rok, ktorý sa skončil 30. septembra 2018, vykázal rekordnú stratu 491,5 milióna libier (568,64 milióna eur), najväčšiu vo svojej histórii.(1 EUR = 0,86435 GBP)