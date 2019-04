Ukrajina si pripomína 33. výročie černobyľskej havárie

Žena kladie sviečku k pamätníku obetí pri príležitosti 33. výročia havárie v jadrovej elektrárni v Černobyli v meste Slavutyč 26. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 26. apríla (TASR) - Spomienkovými podujatiami si Ukrajina v piatok pripomína 33. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyli. Informovala o tom agentúra Ukrinform. Zvukom sirén a zapaľovaním 33 sviečok si obete jadrovej katastrofy uctili pamätníci a návštevníci v opustenom meste Pripiať.Premiér Volodymyr Hrojsman, ktorý v piatok Černobyľ navštívil, vo svojom vyhlásení k Dňu černobyľskej tragédie zverejnenom na oficiálnej webovej stránke ukrajinskej vlády napísal, že likvidátori havárie "pretožeHrojsman uviedol, žeNabádal tiež, že "a aby sa vplyv následkov černobyľskej katastrofy na životné prostredie minimalizoval.Pripomenúť si 26. apríl 1986 vyzval občanov aj ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý vo svojom príspevku na sociálnej siete Facebook použil citát z ôsmej kapitoly Zjavenia apoštola Jána (Apokalypsy):Porošenko sa poďakoval darcovským štátom a medzinárodným inštitúciám, ktoré Ukrajine naďalej pomáhajú prekonať katastrofálne následky tejto katastrofy.zdôraznil Porošenko.Ako poznamenal, napriek ťažkej sociálno-ekonomickej situácii spôsobenej bojom proti ruskej agresii Ukrajinci spolu so zahraničnými partnermi pracujú na novom unikátnom objekte sarkofágu nad zničeným štvrtým blokom jadrovej elektrárne v Černobyli.Havarovaný štvrtý reaktor jadrovej elektrárni v Černobyli od roku 2016 zakrýva nová kovová kopula, ktorá by mala vydržať 100 rokov a zabezpečiť, že do atmosféry nebudú unikať rádioaktívne látky zo starého sarkofágu postaveného ešte v roku 1986.Dňa 26. apríla 1986 sa v atómovej elektrárni v Černobyli stala najhoršia havária v histórii mierového využitia jadrovej energie. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následnej explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak. Ten sa vyskytoval nielen nad územím Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ale aj nad mnohými európskymi krajinami, napríklad Švédskom, Rakúskom, Nórskom, Nemeckom, Fínskom, Gréckom, Rumunskom, Slovinskom, Litvou či Lotyšskom.