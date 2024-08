Debut ako hrom. Holanďan Joshua Zirkzee pri premiére rozhodol o ligovom triumfe Manchestru United

Lepší štart si nemohli želať

Začali bez klasického útočníka

17.8.2024 (SITA.sk) - Debut ako hrom má za sebou 23-ročný holandský útočník Joshua Zirkzee vo farbách anglického futbalového klubu Manchester United Rodák zo Schiedam totiž hneď vo svojom prvom súťažnom súboji v Anglicku rozhodol o troch bodoch pre "Red Devils".Do piatkového stretnutia úvodného kola Premier League proti Fulhamu naskakoval po hodine hry z lavičky náhradníkov, v 87. minúte však jeho zásah na Old Trafforde znamenal víťazstvo.Zirkzee prišiel do Manchestru za sumu presahujúcu 42 miliónov eur z talianskej Bologne. Okrem neho v piatok večer debutovali vo farbách United aj obrancovia Noussair Mazraoui a Matthijs de Ligt.Za uvedené trio "vysolili" v Manchestri cez 160 miliónov eur. "Dosiahnuť víťazstvo hneď v prvom zápase a zariadiť ho gólom, nemohol som si priať krajší vstup," uviedol po súboji Zirkzee.United v minulej sezóne skončili v Premier League až na 8. pozícii, no tréner Erik ten Hag sa udržal na poste hlavného trénera. Štart do nového ročníka si nemohol želať lepší."Je to len prvý zápas, ale môže to prospieť tímu, aby v seba viac veril. Videl som priestor na zlepšovanie, ale v úvodnom ligovom súboji sezóny je to normálne," zhodnotil Ten Hag.Manchester United začal bez klasického útočníka, keďže Zirkzee sedel na lavičke a Rasmus Hojlund je zranený. Bruno Fernandes a Mason Mount sa síce dostávali do príležitostí, no v koncovke sa im nedarilo. Príchod Zirkzeeho a jeho presný zásah tak boli pre tím vykúpením.Poistku potom mohol pridať Garnacho, ale minul odkrytú bránku súpera. "To je asi jediná kritika, ktorú môžem vysloviť. Koncovka. Koncovka pred bránkou," dodal tréner Ten Hag.