Slovenskú futbalovú dvadsaťjednotku čaká v tomto roku ešte šesť duelov, štyri z nich absolvujú doma

Naposledy podľahli Moldavsku

Výber miest nie je náhodný





Tohtoročný zápasový program slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov (zdroj: SFZ):



štvrtok 5. septembra: Maďarsko - Slovensko (Budapešť/Maď.)

utorok 10. septembra: Slovensko - Bielorusko (Achnas/Cyp.)

piatok 11. októbra: Slovensko - Grécko (Nitra)

utorok 15. októbra: Slovensko - Wales (Dunajská Streda)

štvrtok 14. novembra: Slovensko - Holandsko (Žilina)

pondelok 18. novembra: Slovensko - Portugalsko (Trenčín)





17.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov už pozná svoj program do konca aktuálneho kalendárneho roka. Zverencov trénera Jaroslava Kentoša čaká dovedna šesť duelov a štyri z nich absolvujú v domácom prostredí.Príprava Slovákov smeruje k budúcoročným domácim majstrovstvám Európy tejto vekovej kategórie.V prvej polovici septembra tím SR "21" nastúpi v Budapešti proti rovesníkom domáceho Maďarska a na Cypre absolvuje súboj proti Bielorusom. Ďalšie štyri zápasy už Slováci odohrajú doma v štyroch rôznych mestách.V októbri si v Nitre zmerajú sily s Grékmi a v Dunajskej Strede s Walesanmi, v novembri v Žiline vyzvú Holanďanov a v Trenčíne zase Portugalčanov. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Zatiaľ ostatný duel odohral slovenský výber v júni, v Senci podľahol rovesníkom z Moldavska 0:1."Tak ako sme si my, tréneri, zápas s Moldavskom zanalyzovali, musíme ho zanalyzovať aj s hráčmi a spraviť výstup smerom k zápasu s Maďarskom. Už teraz vieme, že oproti zápasu s Moldavskom musíme zlepšiť našu bežeckú aktivitu. Pre porovnanie, v júnových zápasoch sme odbehali okolo 106 až 108 kilometrov, v marci proti Španielsku to však bolo vyše 120 kilometrov. Musíme sa teda prezentovať v lepšom svetle. Nebudú stačiť len prihrávky a centre do pokutového územia, ktorých sme mali proti Moldavsku dvadsaťsedem, ale je potrebné ukázať v útočnej fáze aj vyššiu kvalitu. Maďari sú bezpochyby kvalitný súper. V marci dokázali svoje oba kvalifikačné zápasy vyhrať. V ťažkej skupine so Španielskom, Škótskom a Belgickom bojujú o postup. Určite však chceme proti Maďarsku vyhrať a odčiniť tak nevydarený júnový zraz," upozornil asistent trénera reprezentácie Tibor Goljan. Slováci majú ako organizátor spomenutých budúcoročných ME účasť istú.Na margo domácich duelov proti výberom Grécka, Walesu, Holandska a Portugalska doplnil: "Sú to tímy, ktoré môžeme očakávať, že sa predstavia na majstrovstvách Európy. Tieto zápasy budú pre nás skvelou previerkou a prípravou pred budúcoročným Eurom. Rozhodne nám tieto stretnutia ukážu naše silné stránky ako aj miesta, na ktorých musíme zapracovať."Uvedených súperov vyzvú Slováci v rôznych lokalitách. "Výber dejísk zápasov nie je náhodný. Ide všetko o mestá a štadióny, kde sa uskutočnia o rok majstrovstvá Európy a tieto zápasy budú slúžiť aj ako test. Rovnako sme prihliadali na to, aby sme pomohli spropagovať prostredníctvom reprezentácie aj jednotlivé organizátorské mestá. V neposlednom rade sme chceli priblížiť náš reprezentačný tím do 21 rokov čo najväčšiemu počtu fanúšikov na Slovensku. Z týchto dôvodov tieto štyri zápasy odohráme v štyroch rôznych mestách,“ ozrejmil technický vedúci reprezentácie do 21 rokov Martin Hrnčír.