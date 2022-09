Decathlon otvoril najväčšiu športovú predajňu na Slovensku v bratislavskom Pharose

9.9.2022 (Webnoviny.sk) -Pôvodná rozloha predajne bola 3 300 štvorcových metrov (m2) a po sprístupnení novej časti sa rozšíri o viac ako dvetisíc m2. Pribudne aj nové detské ihrisko a športovisko s expo zónou. Celý komplex doplnia nové showroomy v predajni, nové nabíjacie stanice pre elektromobily a tiež bistro s ponukou zdravého občerstvenia, ktoré sa otvorí už čoskoro. Decathlon myslí aj na životné prostredie, výsledkom snahy prispieť k zväčšovaniu zelených plôch je 1 800 m2 vegetačnej strechy a okolitú zeleň dotvorí 75 nových stromov."Naším cieľom je sprístupňovať radosť a benefity zo športovania čo najväčšiemu počtu ľudí. Či ste dieťa alebo dospelý, u nás nájdete všetko pre voľnočasové aktivity či profesionálny šport. Naša predajňa je miestom spolupráce a spoločného života, kde sa pod jednou strechou stretávajú športoví nadšenci. Snažíme sa neustále inovovať a počúvať našich zákazníkov. Robíme všetko pre to, aby sme im mohli ponúknuť kvalitné športové produkty za najlepšie ceny," hovorí riaditeľ predajne Pharos Boris Breuil.Najväčšiu športovú predajňu na Slovensku dnes otvorili na slávnostnej inaugurácii. Tri otváracie dni, piatok 9.9. až nedeľa 11.9., ponúknu návštevníkom atraktívne športové aktivity pre rodiny s deťmi, súťaže a workshopy a tiež ochutnávky športovej výživy.V zväčšených priestoroch predajne nájdu športovci široké spektrum tovaru, zastúpenie tu má viac ako 55 športov. Decathlon stavia na ponuke vlastných značiek športového tovaru, ktoré sám navrhuje, testuje a vyrába. Každý návštevník si môže produkty vyskúšať priamo na nákupnej ploche alebo na priľahlých ihriskách. "Návštevníci v našej najväčšej predajni vo Pharose nájdu oblečenie a príslušenstvo z ponuky športov, ktoré zahŕňajú fitnes, turistiku, cyklistiku, beh, jazdectvo či tanec alebo gymnastiku. Nezabúdame ani na box, vodné športy, ako plávanie, kajakovanie, potápanie či rybolov a samozrejme ani na zimné športy, ako je lyžovanie a snowboarding," dodáva Boris Breuil.Kompletná dostavba predajne trvala 9 mesiacov a 273 dní. "Najväčšou výzvou pri rozširovaní predajne boli trvalo udržateľné riešenia, napríklad vegetačná strecha a príprava pre solárne panely na streche," vysvetľuje Construction & Maintenance Manager Adam Mutňanský s tým, že je hrdý na to, že aj napriek pandémii, nedostatku pracovnej sily a materiálu zvládli rozšírenie predajne bez jej uzatvorenia pre verejnosť. Predajňa Decathlon Pharos pri letisku sa tak svojou rozlohou 5400 m2 stala najväčším športovým obchodom nielen na mape slovenských predajní siete Decathlon, ale je aj najväčším športovým obchodom na Slovensku. Zväčšil sa aj skladový priestor predajne a všetci, čo prídu autom, môžu využiť aj 166 nových parkovacích miest.Predajca z krajiny galského kohúta expandoval svoju značku do ďalších 69 trhov na svete. Na Slovensku má v súčasnosti zastúpenie v podobe 12-tich pobočiek a e-shopu. (tri v Bratislave, a po jednej v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a v Košiciach). Omnichannel stratégiu dopĺňajú služby 365 dní výmena/vrátenie produktu, servis produktov Decathlon (bicykle, kolobežky, lyže, snowboardy), doprava na výdajné miesta alebo domov a doprava do predajne, ktorá je zadarmo.Informačný servis