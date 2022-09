Koaličná kríza či poslanecká anarchia? Zamestnávatelia žiadajú vládu i poslancov, aby už prestali s politikárčením

Otázny prínos, no negatívny dopad

Žiadajú koniec politikárčenia

9.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci budú na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi riešiť okolo sto rôznych návrhov zákonov, ktoré budú mať priamy dopad na podnikateľské prostredie.Ako v tlačovej správe upozorňuje Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) , ide napríklad o zdanenie ropy, zvyšovanie spotrebných daní, úplný zákaz reklamy na alkoholické nápoje či zmeny v oblasti daní. Mnohé z nich pritom podľa zamestnávateľov prichádzajú bez diskusie, na poslednú chvíľu, a to predovšetkým od koaličných poslancov.„Čelíme geopolitickej, inflačnej a energetickej kríze. Ani po mesiacoch dožadovania sa stále nepoznáme plán, akým chce slovenská vláda riešiť nadchádzajúcu zimu, a ani adresné spôsoby pomoci domácim podnikom a najohrozenejším domácnostiam v súvislosti s masívnym nárastom cien energií. Napriek tomu tu máme sto poslaneckých návrhov, ktorých prínosy sú otázne, no ich negatívne dopady na podnikateľské prostredie budú výrazné," poukázal viceprezident RÚZ Robert Spišák Zamestnávatelia sa voči takejto poslaneckej iniciatíve ostro ohradzujú a vyzývajú poslancov i vládu, aby v krízových časoch už konečne prestali s politikárčením. V krajine, kde kompetentní nerešpektujú ani základné princípy demokracie a právneho štátu sa totiž podľa nich civilizovane podnikať, a ani žiť, nedá.Taktiež zdôrazňujú, že ani uplynulé roky pandémie, vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine či energetická a inflačná kríza, zdá sa, neboli skúškami, z ktorých by sa kompetentní boli schopní poučiť.