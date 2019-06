Dedina športovcov EH 2019 privítala slovenských boxerov a lukostrelcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Minsk 19. júna (TASR) - Do slávnostného otvorenia II. európskych hier v Minsku v piatok večer na štadióne Dinama zostávajú už len dva dni a dedina športovcov, na ktorú sa počas EH zmenilo študentské mestečko, od utorka zažíva príval nových obyvateľov. Po jednej v noci do dediny prišli prví slovenskí športovci – šestica boxerov a dvaja lukostrelci – aj s trénermi. Ráno sa k nim pridala dvojica cyklistického sprievodu, ktorá aj s materiálom merala dlhú cestu do Minska autom. Informoval o tom webový portál Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).V priebehu stredy sa slovenská výprava v bieloruskej metropole mala poriadne rozrásť - o všetkých stolných tenistov, džudistov, cestných cyklistov, sambistku, aj o 8 z 10 strelcov. V stredu sa chystala samostatne priletieť aj džudistka Viktória Majorošová, ktorá v poslednej chvíli dostala miestenku v kategórii do 57 kg. Napriek tomu, že do výpravy pribudla, počet slovenských športovcov zostane na pôvodnom čísle 74. Do Minska totiž nepricestuje atlétka Monika Baňovičová, ktorá sa na sobotňajšom mítingu P – T – S v Šamoríne zranila a zväz ju v aktuálnej situácii už nedokáže nikým nahradiť. Slovenskí športovci budú na EH súťažiť v 13 športoch (a v rámci cyklistiky v dvoch odvetviach).Slovenská výprava obsadzuje tri poschodia (9. – 11.) vo výškovej budove číslo 1, v blízkosti jedálne. Susedmi v budove sú Taliani, Gréci a Chorváti. Podobných budov, ale architektonicky rozdielnych, je v oplotenej a stráženej dedine spolu deväť. Prvý, ale aj druhý dojem pri návšteve dediny športovcov je veľmi dobrý, dedina spĺňa aj štandardy olympijských hier. Internáty sú moderné, priestranné, dobre vybavené. V rozsiahlej jedálni je veľmi bohatá ponuka chutných jedál, čo je problém pre športovcov, ktorí sa musia "zmestiť" do hmotnostných kategórií. Súčasťou dediny sú aj viaceré športoviská vrátane atletického štadióna, na ktorých sa športovci môžu pripravovať.Jediným problémom je horúčava v izbách. V predošlých dňoch totiž bolo v Minsku veľmi horúco a vysoké budovy sú stále rozpálené. Členovia výprav tak masovo využívajú ventilátory, ktoré organizátori dodali na izby.