Navrhovaný nový model futbalovej Ligy majstrov počíta s 36 tímami

Berlín 19. júna (TASR) - Začiatkom tohto týždňa sa opäť rozbehli diskusie o novom modeli futbalovej Ligy majstrov, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2024. Na základe najnovšieho návrhu by sa v najprestížnejšej európskej súťaži malo predstaviť 36 klubov v šiestich šesťčlenných skupinách.Podľa informácií nemeckého periodika Sport Bild by osem štvrťfinalistov malo automaticky zabezpečenú účasť v ďalšom ročníku LM. Pridali by sa k ním štyria semifinalisti Európskej ligy UEFA. Osemnásť klubov z najlepších desiatich európskych líg by sa do LM kvalifikovalo na základe výsledkov v domácej súťaži. Zoznam by skompletizovalo šesť klubov z menších európskych líg.