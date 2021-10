Dedinka Lúčka tragicky zasiahnutá pandémiou venovala lipu obetiam Covidu-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Výnimočný strom pretvorili v Živé pietne miesto, ktoré bude navždy pripomínať obete koronavírusu.Jedinečná lipa vyrastajúca z viacerých kmeňov, ktoré spoločne tvoria jednu nádhernú korunu, v obci rastie už desiatky rokov. Odteraz je výnimočným symbolom venovaným obetiam Covidu-19. Obec Lúčka v okrese Svidník sa vo štvrtok 21. októbra pripojila do projektu tvorby Živých pietnych miest, ktoré po celom Slovensku v spolupráci so samosprávami realizuje občianske združenie Skutočné obete.Starosta obce Mikuláš Mašlej spoločne so zástupkyňami občianskeho združenia osadili pamätnú tabuľu a zosnulých si uctili minútou ticha."Tvorba Živých pietnych miest v podobe takýchto krásnych líp, aká rastie v Lúčke, je vyjadrením úcty ľuďom, ktorých koronavírus pripravil o život. Zároveň nám, pozostalým, napomáha vyrovnať sa s touto obrovskou stratou," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých.Covid-19 nešťastne zasiahol aj do životov rodín v Lúčke okres Svidník. "V decembri bude už dva roky tomu, čo bol vírus prvý krát objavený. Vtedy sa nám to zdalo také vzdialené. No keď sa v marci objavil prvý prípad na Slovensku, spozorneli sme a začali robiť všetky dostupné opatrenia na ochranu našich obyvateľov. Ženy dobrovoľne šili rúška, zabezpečovali sme dezinfekciu a distribuovali do domácnosti, predovšetkým pre seniorov a ostatné najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Aby sme aspoň sčasti uľahčili občanom fungovanie v bežnom i pracovnom živote zabezpečili sme v obci stále víkendové testovanie obyvateľov priamo v obci i propagačné materiály na ich ochranu. Aj napriek tomu, že obec od začiatku pandémie brala situáciu veľmi vážne, nič nepodceňovala, Covid-19 zasiahol mnohé rodiny v obci a bohužiaľ dve tragicky. Covid-19 pripravil dve rodiny o manželky, mamy, starkú, sestry! Odišli mladé ženy po ktorých ostali prázdne miesta predovšetkým v srdciach najbližších, ale aj v srdciach známych, susedov, spoluobčanov.Myšlienka a cieľ OZ Skutočné obete nás tak oslovila, že sme neváhali ani chvíľu ich kontaktovať. A keďže dôvod na vytvorenie pietneho miesta u nás v obci bol opodstatnený a COVID-19 zasiahol do dvoch rodín s tragickým koncom, chceme byť k rodinám solidárny a takto im zmierniť bolesť," uviedol starosta obce Mikuláš Mašlej, ktorý riadi obec už neuveriteľných 31 rokov.Na pietnom akte sa zúčastnila zástupkyňa z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku, regionálna hygienička Helena Hrebeňaková."Koronavírus zasiahol do života všetkým ľuďom, niekomu viac, niekomu menej. Významnú úlohu v boji s pandémiou COVID-19 zohrali aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Vykonávali sme epidemiologické šetrenie v ohniskách nákazy. Bolo a stále je veľmi dôležite zachytiť a izolovať pozitívne testované osoby a ich kontakty včas. Aby sme to zvládli, pracovali sme dlho do večerných hodín a aj počas víkendov. Najhorším obdobím pre nás bol koniec decembra a začiatok januára. Bolo vianočné obdobie a mali sme veľa chorých a bohužiaľ aj mŕtvych. Je veľmi smutné, ale opäť máme vysokú 7 dňovú incidenciu a čo je horšie, opäť nám zomierajú ľudia. Na rozdiel od druhej vlny sa teraz tomu dalo predísť. NOkres Svidník patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou v rámci Slovenska. Táto lipa, tento živý pamätník budú ďalším generáciám pripomínať toto smutné a mimoriadne tragické obdobie pandémie koronavírusu. Vyjadrujeme úctu a solidaritu s obeťami Covidu a ich pozostalými. Držme si palce, aby sa to čím skôr skončilo."OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, pokračovali v Košiciach, Kamenici nad Cirochou, ďalej budú v Michalovciach, Nových Zámkoch, Senci, Čadci, Zvolene, Lučenci, Poltári, Prešove, Trenčíne a v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk . Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.Členovia združenia Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, pretože patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia, v čo najväčšom počte miest a obcí, dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Informačný servis