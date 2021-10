Minister obrany Naď navštívi v USA aj výrobnú linku stíhačiek F-16

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) v piatok odletí na týždňovú návštevu Spojených štátov amerických (USA).V New Yorku šéf rezortu obrany podpíše Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov (OSN) , v ktorom sa vláda zaviazala poskytnúť mierovým silám OSN na Cypre (UNFICYP) 190 príslušníkov pešej roty a 37 ženistov.Pôvodné Memorandum o porozumení bolo podpísané ešte 7. februára 2002 v New Yorku. Cieľom nových memoránd je aktualizácia formy zmluvných dokumentov. Program Naďa poskytla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková Okrem toho sa minister v New Yorku stretne so stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri OSN Michalom Mlynárom a šéfom podporných operácií OSN Atulom Khareom. V meste Greenville navštívi výrobnú linku stíhačiek F-16. Následne ho v hlavnom meste USA Washington prijme minister obrany Spojených štátov amerických Lloyd James Austin III.