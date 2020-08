Dedoles rozširuje svoje pôsobenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Dedoles neustále expanduje na nové trhy a postupne rozširuje svoj sortiment o ďalšie veselé kúsky. I keď Dedoles poznáme hlavne ako internetový obchod, svoje pôsobenie postupne rozširuje aj mimo on-line priestoru. Obľúbené výrobky si budú môcť Slováci kúpiť vo viacerých obchodných centrách na Slovensku.Po prvom kiosku, ktorý bol otvorený v roku 2019 v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall, sa postupne otvárajú ďalšie. "Vzhľadom na vysoký záujem o naše výrobky sme sa ich rozhodli priblížiť ľuďom do viacerých slovenských miest aj prostredníctvom predajných stánkov v nákupných centrách,” hovorí Zuzana Bednár, regionálna manažérka pre kiosky Dedoles. "V auguste sme okrem ďalšieho bratislavského kiosku v nákupnom centre Aupark, otvorili kiosk v košickom centre ATRIUM OPTIMA a v trenčianskom OC LAUGARICIO," dodáva.Otvorenie ďalších dvoch kioskov sa chystá 2. septembra v bratislavskom AVION Shopping Parku a v Banskej Bystrici v Shopping centre EUROPA. Pre zákazníkov tam budú pripravené zaujímavé akciové ponuky. Ďalších pobočiek by sa mali priaznivci týchto veselých výrobkov dočkať do konca roka.V kioskoch Dedoles nájdete okrem "veselých ponožiek, čo nemajú páru" aj ďalšie novinky – plážovú obuv spodnú bielizeň pre deti aj dospelých, silónkové športové či kompresné ponožky Dedoles momentálne pôsobí prostredníctvom svojich e-shopov v 19 krajinách Európy, na Slovensku zamestnáva viac ako 130 ľudí.Informačný servis