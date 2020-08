Rusko reagovalo na „nepriateľský“ krok Nórska a vyhostilo jedného z diplomatov

Nežiaduca osoba

Vyšetrovanie špionáže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí informovalo o vyhostení nórskeho diplomata. Reagovalo tak na rovnaký minulotýždňový krok nórskej vlády.Ministerstvo v piatok uviedlo, že nórskemu veľvyslancovi v Rusku, ktorým je Rune Resaland, povedali, že jedného z diplomatov na veľvyslanectve označili ako "nežiaducu osobu" a má tri dni na opustenie krajiny.Ministerstvo vysvetlilo, že rozhodnutie súvisí s "nepriateľským krokom nórskych úradov", ktoré 18. augusta označili ako "nežiaducu osobu" ruského diplomata.Nórske ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň vyhostilo ruského diplomata napojeného na kauzu muža väzneného pre obvinenie zo špionáže pre Rusko. Ruské úrady kritizovali tento krok, ktorý podľa nich negatívne ovplyvní vzťahy medzi krajinami."Náš diplomat neporušil žiadne nariadenia a konal len svoju diplomatickú prácu," vyjadrila sa pre nórsku TV2 hovorkyňa nórskeho ministerstva Guri Solberg."Vyhostenie ruského diplomata súvisí s vyšetrovaním špionáže a je opodstatnené, keďže vykonal kroky nezlučiteľné s kompetenciami diplomata," dodala.Nórsko predtým označilo ruského diplomata za personu non grata v marci 2018. Niekoľko krajín vtedy vyhostilo desiatky ruských diplomatov po tom, ako Moskva odmietla vysvetliť napojenie na ruskú nervovoparalytickú látku použitú pri útoku na bývalého špióna v Británii.V roku 2019 v Rusku poslali na 14 rokov do väzenia Nóra, ktorý zbieral informácie o ruských jadrových ponorkách pre nórsku tajnú službu. Frode Berg sa v novembri vrátil do Nórska v rámci výmeny špiónov.