Definitívne výsledky volieb zverejní ŠÚ SR v nedeľu po 23.00 h

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) budú zverejnené v nedeľu (26. 5.) po 23.00 h. K dispozícii budú po ich schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ. TASR o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jana Morháčová. Výsledky zverejnia na stránke www.volbysr.sk. Priebežné výsledky nebudú podľa hovorkyne k dispozícii, lebo voľby vo väčšine štátov EÚ budú aj počas nedele.Definitívne výsledky budú obsahovať okrem iného informácie o platných hlasoch a účasti na voľbách. K dispozícii budú údaje o preferenčných hlasoch pre kandidátov postupujúcich strán, taktiež údaje o výsledkoch prednostného hlasovania pre postupujúce politické subjekty a údaje o zvolených poslancoch do europarlamentu.doplnila hovorkyňa. Na webe ŠÚ SR zverejní aj údaje o počte prednostných hlasov pre všetkých zaregistrovaných kandidátov.ŠÚ SR zabezpečí podľa Morháčovej výsledky hlasovania vo voľbách do EP prostredníctvom 50 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ) na území celého Slovenska.uviedla. Na spracovanie výsledkov ŠÚ SR použije integrovaný volebný informačný systém IVIS. O elektronické spracovanie volebných výsledkov prejavila záujem takmer polovica miest a obcí Slovenska, čiže 3197 okrskov.V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov, vyberať môžu z 31 politických subjektov. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.