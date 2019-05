Rast súkromného sektora eurozóny sa v máji mierne zrýchlil

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. mája (TASR) - Rast súkromného sektora eurozóny sa v máji zrýchlil, ale menej, ako analytici predpovedali. Dôvodom bol opäť pokles aktivity výrobného sektora, aj keď menší ako v apríli, a zmiernenie tempa dominantného sektora služieb. Vyplýva to z predbežných údajov spoločnosti IHS Markit.Podľa rýchleho odhadu Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji mierne vzrástol na 51,6 bodu z 51,5 bodu v apríli. Dosiahol tak najvyššiu úroveň za dva mesiace. Napriek tomu sklamal ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne o niečo viac, na 51,7 bodu.Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, v tejto súvislosti upozornil, že hospodárstvo regiónu v 2. štvrťroku možno vzrastie menej, ako sa očakáva. Na základe tohto prieskumu odhaduje, že jeho výkon v období apríl-jún stúpne medzikvartálne 0,2 %. Analytici pritom minulý mesiac predpovedali eurozóne v 2. štvrťroku rast o 0,3 %.Čiastočne je za tým slabý výsledok výrobného sektora. Jeho PMI síce v máji stúpol, ale len na 49 zo 48 bodov v apríli. Hodnota indexu sa tak už štvrtý mesiac po sebe udržala pod hranicou 50 bodov, ktorý oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.A nálada manažérov v továrňach je čoraz pesimistickejšia, keďže prvýkrát od augusta 2014 znižujú počet zamestnancov. Čiastkový index zamestnanosti v tomto odvetví v máji klesol na 49 z 50,7 bodu.Májový PMI naznačuje, že výrobný sektor by mal mať negatívny vplyv na ekonomiku na úrovni -0,1 až -0,2 percentuálneho bodu. Hospodárstvo euroregiónu tak ťahá len sektor služieb, no aj ten spomaľuje, povedal Williamson.Konkrétne, PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v máji klesol na 52,5 z 52,8 bodu, zatiaľ čo prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi minulý mesiac signalizoval, že banka možno poskytne väčšiu podporu ekonomike eurozóny, ak bude jej spomalenie trvať dlhšie.