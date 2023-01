Delostrelecká paľba na Ukrajine sa dramaticky znížila, Rusko rieši problémy s nedostatkom munície

Delostrelecká paľba sa znížila

Nedostatok munície

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Neschopnosť Ruska riešiť problémy s nedostatkom munície pravdepodobne pripraví ruské sily o schopnosť udržať útočné operácie na východe Ukrajiny v tomto roku. V najnovšej aktualizácii to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Ako tento týždeň informovala spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA a Ukrajiny, ruská delostrelecká paľba na Ukrajine sa „dramaticky znížila z vojnového maxima“ na niektorých miestach až o 75 %.Americkí a ukrajinskí predstavitelia pre spomenutú skutočnosť nemajú jednoznačné vysvetlenie. Môže to však byť spôsobené tým, že Rusko má slabé zásoby delostreleckej munície, ktoré dokáže distribuovať svojim jednotkám, alebo by to mohlo byť súčasťou taktiky voči úspešným ukrajinským útokom.Hovorca ukrajinských ozbrojených síl na východe Ukrajiny Serhij Čerevatyj povedal, že ruské sily vyčerpali početné zásoby, pretože si mysleli, že intenzívnejšia paľba povedie k rýchlejším výsledkom. Rusko tak teraz bude nútené dovážať muníciu zo vzdialených oblastí krajiny alebo nakupovať ďalšiu zo zahraničia, čo podľa ISW môže mať za následok zníženú intenzitu delostreleckej paľby.ISW tiež poznamenal, že ruské zdroje „čoraz viac priznávajú, že nedostatok munície a dodávok rozhodujúcim spôsobom bráni schopnosti ruských síl postupovať“. Ak Rusko nevyrieši svoje zásadné problémy so zásobovaním, jeho mobilizačné kampane len málo ovplyvnia priebeh vojny, zhodnotil ISW.