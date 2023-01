Naštartujte nový rok so skvelými akciami z donášky

Svieže januárové tipy na výhodné menu

More možností – všade rovnaká cena

Máme aj niečo špeciálne pre milovníkov Burger King

12.1.2023 (Webnoviny.sk) -Čo keby sme vám dali kontakty na väčšinu reštaurácií a bistier po celom Slovensku? Nech sa páči. K tomu vám navyše pribalíme aj bonus. Vo foodpande pre vás neustále pripravujeme nové a zaujímavé ponuky, ktorým sa nedá odolať. V našej aplikácií a na našej webstránke tak nájdete počas celého roka množstvo výhod a zliav. za zvýhodnenú cenu len 7€. Nezáleží, či ste dostali chuť na kuracie stehno so šťuchanými zemiakmi a omáčkou z lesných húb, alebo na chutné sushi. V rámci tejto akcie vás čaká široká ponuka reštaurácií v každom meste, ktoré môžete ochutnať doslova po pár klikoch a navyše výhodnejšie ako kedykoľvek predtým.Cez foodpandu vám v Bratislave odporúčame vyskúšať napríklad exotickú Persian Restaurant Nivy, ktorá sa môže pochváliť skvelým hodnotením s plným počtom bodov 5/5. Milovníci vietnamskej kuchyne určite ocenia ponuku z A Pho Bistro a ak máte chuť na štavnatý burger, určite v rámci tejto akcie oceníte legendárnu Estévečku.Výhodné menu za 7€ pre vás máme aj v ďalších mestách. V Žiline si určite nenechajte ujsť By Dominos Pizza alebo Beko Kebab. V Košiciach vám dávame do pozornosti overené a obľúbené burgre od XXL Burger alebo si dajte výhodné menu v Rochforde.Ak nedáte dopustiť na zámorskú klasiku, určite vás poteší naša akcia v Burger Kingu. Objednajte si u nich svoje obľúbené jedlo a získajte zľavu 30 % na všetko. Tento celosvetový reťazec rýchleho občerstvenia sa špecializuje na veľké a na ohni grilované hamburgery. Prvá reštaurácia bola otvorená už v roku 1954 v Miami a dnes je na svete otvorených viac ako 17 tisíc reštaurácií v 74 krajinách sveta. Vyskúšajte ich značkový Whopper burger, ktorý sa robí v niekoľkých veľkostiach od najmenšej veľkosti JR. až po megalomanský Tripple Whopper.Stále váhate? Presvedčte sa o opaku. Kliknite na foodpanda.sk , stiahnite si našu aplikáciu a objavte všetky výhody a zľavy, ktoré pre vás neustále pripravujeme.