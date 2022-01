Dembélé končí v FC Barcelona, s klubom sa nedohodol na novej zmluve a požiadali ho o okamžitý odchod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalový reprezentant Ousmane Dembélé je na odchode zo španielskeho veľkoklubu FC Barcelona. Vedenie Kataláncov 24-ročnému útočníkovi či krídelníkovi oznámilo, že ešte v aktuálnom prestupovom období ho chce dostať do iného tímu.Futbalový riaditeľ klubu Mateu Alemany oznámil, že Dembélé sa s klubom nedohodol na novej zmluve, tú aktuálnu má len do júna. Preto mu vedenie FC Barcelona oznámilo, že si aj on sám môže hľadať nového zamestnávateľa."Počas ostatných šiestich ši siedmich mesiacov sme rokovali a zhovárali sa. Barca dala Ousmanemu niekoľko ponúk, aby zostal v klube. Každú z nich však jeho agenti zamietli. Vzhľadom na uvedené sme hráčovi oznámili, že musí klub okamžite opustiť, pretože klub chce len futbalistov, ktorí vidia svoju budúcnosť spojenú s našou organizáciou. Aj jeho agentov sme informovali, že Ousmane musí odísť do 31. januára," povedal Alemany.Tréner Xavi Hernández už Dembélého nezaradil na súpisku pre štvrtkový pohárový duel proti Bilbau, podľa Alemany je to priam dôsledok toho, že Francúz odmietol podpísať novú zmluvu.Ousmane Dembélé prišiel do FC Barcelona v roku 2017 z nemeckej Borussie Dortmund, klub to stále spolu 147 miliónov eur. Už vtedy sa mnohí priaznivci "blaugranas" pýtali, či pár týždňov po odchode Brazílčana Neymara do parížskeho Saint-Germain za 220 miliónov eur je to dobrý ťah. Mladý Francúz bol počas prvých dvoch sezón v FC Barcelona väčšinou zranený, pravidelne v A-tíme hrával iba v ročníkoch 2018/2019 a 2020/2021. Za klub nastúpil v 129 súťažných dueloch a strelil v nich 31 gólov.