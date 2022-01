Limit na halové MS má zo Slovákov zatiaľ len Volko, Weigertovej aj Škvarkovej chýbajú dve stotiny sekundy

Chýbajúce dve stotiny sekundy

Malú šancu má aj Bujna a Murcko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ iba šprintér Ján Volko má spomedzi Slovákov splnený limit na halové majstrovstvá sveta, ktoré od 18. do 20. marca bude hostiť srbský Belehrad.Ako informuje oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ), Svetová atletika (WA) výrazne sprísnila kvalifikačné limity a tiež obmedzila počty štartujúcich v jednotlivých disciplínach. Limity na HMS do Belehradu je možné plniť od 1. januára 2021 do 7. marca 2022.Volko požadovaný čas 6,63 s zabehol na 60 m už vlani. Iba dve stotiny sekundy za limitom zaostávajú šprintérke Monike Weigertovej (limit na 60 m: 7,30 s) aj prekážkarke Stanislave Škvarkovej (limit na 60 m prek.: 8,16 s).O limit sa budú usilovať aj ďalší, osemstovkárka Gabriela Gajanová potrebuje zabehnúť čas 2:01,50 min."Prvé preteky, ale len na 600 metrov, absolvujem 30. januára vo švajčiarskom Magglingene. Ďalší potvrdený štart mám 11. februára na mítingu v Metz vo Francúzsku, kde už pobežím osemstovku," povedal pre atletika.sk.Podľa SAZ veľmi teoretickú šancu na prísny limit (46,50 s) alebo možnosť dostať sa z kvalifikačného rebríčka medzi 30 štartujúcich majú štvorstovkári Šimon Bujna a Oliver Murcko."Keďže v štafete na 4 x 400 metrov nie sú vypísané limity, v prípade adekvátnej výkonnosti štvrťkárov budeme zvažovať, či do Belehradu vyslať naše kvarteto alebo nie,” informoval šéftréner SAZ Martin Pupiš.