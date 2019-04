Demeš: Návšteva v Bielom dome je dôležitá pre krajinu i pre politika

Na archívnej snímke Pavol Demeš. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Návšteva v Bielom dome je mimoriadne dôležitá vec pre krajinu, ale aj pre politika, ktorý tam zavíta. Pre TASR to uviedol bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš v súvislosti s návštevou premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v USA, počas ktorej ho v piatok 3. mája prijme v Bielom dole americký prezident Donald Trump.povedal Demeš. Poznamenal, že nepôjde o zdvorilostnú cestu.priblížil Demeš. Obsah stretnutia a jeho priebeh bude podľa jeho slov "veľmi starostlivo konzultovaný medzi rezortmi diplomacie oboch krajín."Podľa premiérovej hovorkyne Patrície Macíkovej partneri posúdia celé spektrum otázok s dôrazom na ekonomickú a obrannú spoluprácu.konštatovala Macíková.V rámci obrannej spolupráce sa počas rokovania americký prezident a slovenský premiér dotknú i modernizácie Ozbrojených síl SR. Venovať by sa mali aj zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO).V novembri 2013 prijal vtedajší americký prezident Barack Obama slovenského premiéra Roberta Fica, päť rokov predtým prijal prezident George W. Bush slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. V marci 2006 navštívil Biely dom premiér Mikuláš Dzurinda, v marci 2005 predseda NR SR Pavol Hrušovský a v apríli 2003 prezident Rudolf Schuster.