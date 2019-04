P. Pellegrini a Š. Abe ocenili dobré vzťahy aj nové vzájomné dohody

Na snímke vpravo predseda vlády SR Peter Pellegrini a japonský premiér Šinzó Abe počas spoločnej tlačovej konferencie na summite V4 + Japonsko, v Bratislave 25. apríla 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Investície, vzájomné zmluvy aj takmer 100 rokov diplomatických vzťahov boli témami bilaterálneho rokovania predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) s japonským premiérom Šinzóom Abem počas historicky prvej návštevy šéfa japonského kabinetu na Slovensku. Partneri ocenili najmä zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá vstupuje do platnosti v júli.priblížil Pellegrini. Japonský premiér je presvedčený o tom, že vďaka zmluve sa zníži zaťaženie japonských firiem na Slovensku.Ďalšou zmluvou, ktorú partneri spomenuli, je dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá vstúpila do platnosti vo februári tohto roka.myslí si slovenský premiér.Pellegrini ocenil, že japonské firmy na Slovensku investujú nielen do výroby, ale aj do výskumu a vývoja.konštatoval. Na Slovensku pôsobí viac ako 60 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13.000 ľudí. Japonský predseda vlády doplnil, že aj v Japonsku investuje slovenská firma Eset.Partneri hovorili aj o multilaterálnych vzťahoch, najmä v súvislosti s japonským predsedníctvom v skupine G20 a slovenskými predsedníctvami v OBSE a OECD. Spomenuli napríklad Severnú Kóreu, ktorá má byť aj témou samitu krajín V4 a Japonska, ktorý sa vo štvrtok uskutoční na Bratislavskom hrade.Témou bola podľa japonského premiéra aj kultúra, najmä v súvislosti s budúcoročným 100. výročím diplomatických vzťahov medzi Japonskom a vtedajším Československom. Pripomenul tiež, že Japonsko v roku 2020 organizuje olympijské a paraolympijské hry. V roku 2025 zas Japonsko organizuje svetovú výstavu World Expo. V tejto súvislosti sa Slovensku poďakoval za podporu japonskej kandidatúry na organizáciu tohto podujatia.