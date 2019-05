Demirbay prestúpil z Hoffenheimu do Bayeru Leverkusen

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leverkusen 9. mája (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Kerem Demirbay prestúpil z Hoffenheimu do konkurenčného Bayeru Leverkusen. S bundesligistom sa dohodol na kontrakte do roku 2023. Výšku odstupného nezverejnili, malo by však ísť o rekordný transfer v klubovej histórii Leverkusenu." citovala agentúra DPA slová športového riaditeľa "farmaceutov" Simona Rolfesa.