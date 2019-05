Švédom pomôže na MS Wennberg z Columbusu

Alexander Wennberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Švédska hokejová reprezentácia hlási 19. posilu z NHL. Na MS na Slovensku jej pomôže center Columbusu Alexander Wennberg. Médiá o tom v dejisku šampionátu informovali predstavitelia Švédskeho hokejového zväzu.Wennberg prijal pozvánku do národného tímu po vypadnutí Blue Jackets v 2. kole play off NHL. Dvadsaťpäťročný center nazbieral v 75 dueloch základnej časti dva góly a 23 asistencií, v závere sezóny stratil stabilné miesto v zostave a vo vyraďovačke nastúpil len v štyroch zápasoch bez bodového zisku.Pre Wennberga to bude druhá účasť na MS po premiére v roku 2016. "Tri korunky" vstúpia do bojov v bratislavskej B-skupine piatkovým šlágrom s Českom (20.15).