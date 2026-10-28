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 24hod.sk    Šport

28. októbra 2026

Demitra už nie je rekordérom Minnesoty. V zaujímavej štatistike ho predbehol Quinn Hughes – VIDEO


Tagy: NHL NHL 2026/2027 Rekord

V októbri obranca nazbieral až 18 bodov a k dispozícii má ešte jeden súboj v tomto mesiaci. Hráči Minnesoty Wild zdolali



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fotoroka2011 maj_05 convertimage scaled 1 676x458 28.10.2026 (SITA.sk) - V októbri obranca nazbieral až 18 bodov a k dispozícii má ešte jeden súboj v tomto mesiaci.


Hráči Minnesoty Wild zdolali Utah Mammoth na jeho ľade 3:1 aj vďaka Kirillovi Kaprizovovi, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.

"Pred zápasom sme si hovorili, že musíme hrať rozumne. Bol to dobrý duel, pekné víťazstvo a je skvelé, že sa teraz vraciame domov," povedal po päťzápasovom tripe u súperoch hviezdny Rus. Kaprizov má na konte 14 gólov v 14 súbojoch, čím si v úvode sezóny udržiava priemer jedného gólu na zápas.

Jedinými hráčmi, ktorí v posledných 30 rokoch (od sezóny 1996/97) strelili v úvodných 14 stretnutiach sezóny viac gólov, sú Simon Gagne (16 v sezóne 2005/06), Auston Matthews (15 v sezóne 2018/19) a Leon Draisaitl (15 v sezóne 2021/22).

Idú správnym smerom


"Je skvelé vidieť, že má taký výborný vstup do ročníka. Spôsob, akým pre nás hrá, je nesmierne dôležitý – je to skutočný líder. Je to hráč, ktorý dokáže skórovať, no zároveň hrá presne takým štýlom, aký potrebuje na to, aby bol lídrom a dostával sa do streleckých príležitostí," uviedol tréner Minnesoty John Hynes.

Za tím Wild skórovali aj Joel Eriksson Ek a Maxim Šabanov, zatiaľ čo Quinn Hughes pridal dve asistencie. Minnesota vyhrala tretie meranie síl v rade.

"Myslím si, že sme veľmi dobre pracovali s pukom. Páči sa mi herná vyspelosť, ktorú prejavujeme, najmä v rozhodnutiach, čo s pukom urobiť. To dáva našej hre správny smer a nevystavuje nás to zbytočnému riziku," povedal Hynes pre web nhl.com.


Hrajú rozhárane


Jediný gól za Mammoth strelil Logan Cooley. Utah prehral tri z posledných piatich duelov. "Podľa mňa je hlavným faktorom počet trestov, ktoré sme nazbierali. Ak idete sedemkrát na trestnú lavicu proti takejto presilovkovej formácii, tvrdo na to doplatíte," konštatoval kouč Utahu Andre Tourigny. Wild využili dve zo siedmich presiloviek, zatiaľ čo domáci ani jednu zo štyroch.

"Myslím si, že v ich pásme musíme byť hladnejší po góle. Musíme byť lepšie zohratí, prechádzať ľadom spoločne a viac podporovať spoluhráčov z formácie. Niekedy pôsobíme rozháraní – súper nás uzavrie, my vystrelíme raz a je po akcii. Takto sa ťažko vytvárajú šance," uvedomil si kapitán Utahu Clayton Keller.

Skvelé čísla


V zápase došlo k trom bitkám aj niekoľkým strkaniciam. Zároveň sa prekonal rekord Pavla Demitru v drese Minnesoty Wild.

Predbehol ho Hughes, ktorý sa stal najrýchlejším hráčom v histórii organizácie, ktorý zaznamenal 20 súbojov s viac ako jedným bodom, čím prekonal Demitru.

Zatiaľ čo sa to Slovákovi podarilo v 66 meraniach síl, americký obranca to dokázal v 62. V októbri nazbieral až 18 bodov a k dispozícii má ešte jeden súboj v tomto mesiaci.


Zdroj: SITA.sk - Demitra už nie je rekordérom Minnesoty. V zaujímavej štatistike ho predbehol Quinn Hughes – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL NHL 2026/2027 Rekord
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