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28. októbra 2026
Odložili zápasy ako prejav úcty. V Španielsku sa neodohrajú pohárové duely pre tragickú nehodu s desiatkami mŕtvych
Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 46 životov a takmer 100 ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 46 životov a takmer 100 zranených.
Španielska futbalová federácia (RFEF) oznámila odklad 24 zápasov prvého kola Kráľovského pohára (Copa del Rey), a to "ako prejav úcty a solidarity" s obeťami zrážky vysokorýchlostných vlakov.
"Celá španielska futbalová rodina je v tejto tragédii zjednotená v smútku a je pripravená poskytnúť súčinnosť úradom pri pomoci obetiam tejto zničujúcej nehody," uviedla RFEF vo vyhlásení.
"Ako prejav úcty a solidarity so všetkými obeťami tragickej vlakovej nehody, ku ktorej došlo v stredu (28.10.) ráno v provincii Toledo, sa RFEF rozhodla odložiť 24 duelov prvého kola Kráľovského pohára, ktoré boli pôvodne naplánované na popoludnie a večer," pokračovala organizácia.
Federácia dodala, že "v pravý čas poskytne ďalšie podrobnosti týkajúce sa upraveného rozpisu súťaže a konečných časov výkopov odložených súbojov".
Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 64 životov a takmer 100 zranených.
Zdroj: SITA.sk - Odložili zápasy ako prejav úcty. V Španielsku sa neodohrajú pohárové duely pre tragickú nehodu s desiatkami mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska futbalová federácia (RFEF) oznámila odklad 24 zápasov prvého kola Kráľovského pohára (Copa del Rey), a to "ako prejav úcty a solidarity" s obeťami zrážky vysokorýchlostných vlakov.
"Celá španielska futbalová rodina je v tejto tragédii zjednotená v smútku a je pripravená poskytnúť súčinnosť úradom pri pomoci obetiam tejto zničujúcej nehody," uviedla RFEF vo vyhlásení.
"Ako prejav úcty a solidarity so všetkými obeťami tragickej vlakovej nehody, ku ktorej došlo v stredu (28.10.) ráno v provincii Toledo, sa RFEF rozhodla odložiť 24 duelov prvého kola Kráľovského pohára, ktoré boli pôvodne naplánované na popoludnie a večer," pokračovala organizácia.
Federácia dodala, že "v pravý čas poskytne ďalšie podrobnosti týkajúce sa upraveného rozpisu súťaže a konečných časov výkopov odložených súbojov".
Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 64 životov a takmer 100 zranených.
Zdroj: SITA.sk - Odložili zápasy ako prejav úcty. V Španielsku sa neodohrajú pohárové duely pre tragickú nehodu s desiatkami mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
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