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 24hod.sk    Šport

28. októbra 2026

Odložili zápasy ako prejav úcty. V Španielsku sa neodohrajú pohárové duely pre tragickú nehodu s desiatkami mŕtvych


Tagy: Copa del Rey Dopravná nehoda Obete odloženie zápasu Úmrtia Vlaky Zrážka

Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 46 životov a takmer 100 ...



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aptopix_spain_train_crash__5635 676x419 28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 46 životov a takmer 100 zranených.


Španielska futbalová federácia (RFEF) oznámila odklad 24 zápasov prvého kola Kráľovského pohára (Copa del Rey), a to "ako prejav úcty a solidarity" s obeťami zrážky vysokorýchlostných vlakov.

"Celá španielska futbalová rodina je v tejto tragédii zjednotená v smútku a je pripravená poskytnúť súčinnosť úradom pri pomoci obetiam tejto zničujúcej nehody," uviedla RFEF vo vyhlásení.

"Ako prejav úcty a solidarity so všetkými obeťami tragickej vlakovej nehody, ku ktorej došlo v stredu (28.10.) ráno v provincii Toledo, sa RFEF rozhodla odložiť 24 duelov prvého kola Kráľovského pohára, ktoré boli pôvodne naplánované na popoludnie a večer," pokračovala organizácia.

Federácia dodala, že "v pravý čas poskytne ďalšie podrobnosti týkajúce sa upraveného rozpisu súťaže a konečných časov výkopov odložených súbojov".

Podľa najnovších predbežných údajov španielskych úradov si zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo približne 130 kilometrov južne od Madridu, vyžiadala najmenej 64 životov a takmer 100 zranených.


Zdroj: SITA.sk - Odložili zápasy ako prejav úcty. V Španielsku sa neodohrajú pohárové duely pre tragickú nehodu s desiatkami mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Copa del Rey Dopravná nehoda Obete odloženie zápasu Úmrtia Vlaky Zrážka
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