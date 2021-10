Demokracia tu nie je, vyhlásila Merkelová. Podľa kancelárky na nej musia Nemci naďalej pracovať

Zjednotenie krajiny nie je dokončené

Medzi západom a východom sú stále rozdiely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nemci musia naďalej pracovať na demokracii a nemali by ju brať ako istotu. V nedeľu to vyhlásila kancelárka Angela Merkelová pri príležitosti 31. výročia zjednotenia krajiny.„Demokracia tu jednoducho nie je. Skôr na nej musíme spoločne pracovať, znova a znova, každý deň,“ povedala politička prítomným v meste Halle, kde varovala aj pred dezinformáciami a podnecovaním, ktoré sa dalo pozorovať aj v nedávnych verejných debatách.Kancelárka tiež spomenula zabitie politika, útok na synagógu v Halle a nedávnu smrteľnú streľbu na predavača na čerpacej stanici po tom čo, požiadal muža, aby mal na tvári rúško, ako príklady slovných útokov, ktoré vedú k radikalizácii nemeckej spoločnosti.Zjednotenie podľa Merkelovej ešte nie je „mentálne ani štrukturálne dokončené“. Mnohí Nemci z východu podľa nej zažili pocit, že musia neprestajne odôvodňovať to, že aj oni sú súčasťou krajiny.Aj po troch desaťročiach od zjednotenia panujú politické aj hospodárske rozdiely medzi bývalým komunistickým východom a západom.Rozdiel ukázali aj septembrové parlamentné voľby, v ktorých krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko obsadila 16 volebných obvodov na východe, aj keď jej celkový podiel hlasov v celej krajine klesol.