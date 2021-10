Ministerstvo spravodlivosti nepredĺži lehotu na pripomienkovanie návrhov na reformu súdnej mapy

Na doladenie návrhov je dosť času

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR nebude predlžovať lehotu na pripomienkovanie návrhov na reformu súdnej mapy. Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) pre agentúru SITA.Reagovala tak na žiadosť Súdnej rady SR n a predĺženie lehoty na pripomienkovanie do 15. októbra. Ministerka má však záujme osobne prísť pred členov súdnej rady a rozprávať sa s nimi o jednotlivých pripomienkach.„Nové predložené návrhy k reforme súdnej mapy vychádzajú z pripomienok z predloženého návrhu k súdnej mape spred roka. V maximálnej možnej miere sme zapracovali rovnako aj pripomienky súdnej rady pri nových návrhoch. Čo sa týka predĺženia lehoty, určite nech už dostaneme akékoľvek pripomienky v akejkoľvek lehote, aj neskôr po riadnej lehote na predloženie pripomienok v legislatívnom procese, budeme sa nimi zaoberať,“ vysvetlila ministerka s tým, že v celom procese je ešte veľa času na to, aby sa jednotlivé návrhy doladili.Zároveň však Mária Kolíková zdôraznila, že návrhy musia byť v primeranom čase predložené aj Národnej rade SR, inak sa nesplnia míľniky aj v zmysle Plánu obnovy a odolnosti.„Rovnako platí, že ak chceme robiť ešte implementáciu súdnej mapy, aj tá musí prebiehať ešte v nejakom čase v rámci tohto funkčného obdobia. S ohľadom na tieto časové okolnosti už nie je priestor na predlžovanie lehoty v rámci medzirezortného pripomienkového konania,“ doplnila šéfka rezortu spravodlivosti.Kolíková chce s členmi rady o ich pripomienkach diskutovať, hľadať spôsob, ako ich zapracovať alebo im vysvetliť, prečo to nie je možné.Ministerstvo spravodlivosti 13. septembra opätovne predložilo na medzirezortné pripomienkovanie návrhy k novej súdnej mapy. Reformu rezort rozdelil na zákon o Mestskom súde Bratislava, zákon o Mestskom súde Košice, zákon o nových obvodoch pre okresné súdy a zákon o nových obvodoch pre krajské súdy.Lehota na pripomienkovanie týchto návrhov končí v pondelok 4. októbra.