Demokracia vracia úder: Primátori z celej Európy zahájili iniciatívu Európske hlavné mesto demokracie

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -Primátori z viac ako 15 krajín, vrátane Slovenska, odštartovali iniciatívu určenú všetkým mestám Európy. Počínajúc jeseňou 2021, štafetu podpory demokracie a demokratických hodnôt bude každý rok niesť iné európske mesto. Víťazné mesto bude spolupracovať s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti na implementácii programov a aktivít zameraných na podporu a rozvoj demokracie.Počas konferencie, ktorá sa kvôli pandemickej situácii presunula do digitálu, jednotliví komunálni lídri predstavili svoje vízie pre realizáciu projektu. Slovensko reprezentoval primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý iniciatívu otvorene privítal. "Som veľkým zástancom zapojenia ľudí do rozvoja miest, kde žijú. Autentická a transparentná miestna politika pomáha obnoviť dôveru v demokraciu."Podľa primátora kvalitný verejný priestor pomáha vytvárať zdieľaný pocit zodpovednosti za budúcnosť mesta a zvyšuje politickú účasť jeho obyvateľov. Intenzívnejším zapojením ľudí do rozvoja a správy mesta sa následne zlepšuje aj politika a samotní komunálni politici, a to vďaka zvýšenej verejnej kontrole a následnej väčšej dôvere medzi ľuďmi a ich zástupcami.Projekt prichádza v čase, kedy si čoraz väčší počet politikov a občanov kladie otázku, čo možno urobiť pre zlepšenie demokracie. "Demokracia je pod paľbou, a teraz vracia úder. Každé európske hlavné mesto demokracie sa stane miestom pre ľudí v Európe, ktorým záleží na posilnení demokracie," vysvetľuje predseda iniciatívy z Inštitútu inovatívnej politiky, Helfried Carl.Vybrané mestá sa stanú centrami európskeho diskurzu o posilňovaní demokracie a budú slúžiť ako inšpirácia pre ostatných. Jedným z hlavných cieľov iniciatívy je zdieľať overené postupy medzi krajinami a začať nové formy demokratickej angažovanosti, ktoré posunú Európu vpred.Úlohou miest bude v spolupráci s miestnymi partnermi zorganizovať širokú škálu aktivít a podujatí v štyroch oblastiach, ktoré majú podľa odborníkov priamy dopad na vývoj demokracie v mestách. Výzvy v oblasti technológii, vzdelávania, participácie a životného prostredia sa podľa Matúša Valla týkajú všetkých. "Čoraz viac ľudí si začína uvedomovať závažnosť environmentálnych výziev, ktorým čelíme. Ľudia v mestách sú obzvlášť postihnutí dopadmi klimatickej krízy, a preto je úplne normálne, že žiadajú, aby bola týmto problémom venovaná náležitá pozornosť na politickej úrovni."Druhou veľkou oblasťou je podľa Valla digitalizácia, ktorá je na jednej strane skvelou príležitosťou pre posilnenie komunikácie, ktorá je pre demokratický vývoj kľúčová, no na druhej strane predstavuje nesmiernu výzvu z dôvodu rastúceho počtu hoaxov a konšpiračných teórií, ktoré sa šíria našou spoločnosťou. Jedným z cieľov projektu Európske hlavné mesto demokracie je okrem iného koncentrovať úsilie krajín na adresovanie výziev, ktoré demokracii priniesla digitálna revolúcia.Informačný servis