Koľko krajov, toľko chutí. Najviac slovenských výrobkov nájdete práve v Kauflande

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť GfK sa zamerala na počet vystavení slovenských produktov v 32 tovarových kategóriách a 92 podkategóriách u všetkých veľkých hráčov na slovenskom trhu. Kaufland v prieskume preukázal svoju vedúcu pozíciu s najvyšším priemerným počtom vystavení slovenských výrobkov (absolútny počet). V priemere ide o 6 482 kusov, čo je o 574 viac ako minulý rok. Do úvahy je pritom potrebné brať práve absolútne čísla a nie percentuálne podiely. Podiel vystavení slovenských produktov totiž závisí od veľkosti predajnej plochy, čiže od šírky sortimentu, a neinterpretuje tak reálnu šírku ponuky slovenských produktov."Teší nás, že v absolútnom počte vystavení slovenských výrobkov sme na prvom mieste. Je to pre nás signál, že náš cieľ, ktorým je podpora slovenských dodávateľov, sa nám darí napĺňať. Aktuálne ponúkame v 65 predajniach Kauflandu výrobky od 81 lokálnych dodávateľov. V ponuke máme aj špeciálny slovenský produktový rad Z lásky k tradícii , ktorý zahŕňa produkty s overenými receptúrami vyrobené výlučne zo slovenských surovín od domácich dodávateľov," uvádza hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.Dodáva, že reťazec najmä v tejto neľahkej dobe vníma podporu slovenských výrobcov ako nesmierne dôležitú. "Záleží nám na tom, aby sme ako obchodný reťazec pôsobiaci na Slovensku ponúkali široký sortiment kvalitných slovenských výrobkov a množstvo regionálnych potravín . Zakladáme si na našich dobrých vzťahoch so slovenskými výrobcami a neustále hľadáme nové príležitosti na ich podporu. Práve tento rok sa totiž ukazuje, aká dôležitá je spolupráca, lebo vďaka nej môže byť slovenská ekonomika silnejšia," uzatvára Lucia Langová.Celkový podiel vystavení slovenských výrobkov vo všetkých kategóriách a na celom Slovensku zaznamenal nárast z 38 % v minulom roku na úroveň 38,6 % v tomto roku. K tomuto rastu prispeli všetci hlavní hráči v maloobchode. Medziročne rastie aj priemerný počet vystavení slovenských výrobkov v absolútnom vyjadrení v sledovaných reťazcoch – v roku 2020 to bolo už 3 168 oproti 3 046 v roku 2019.Informačný servis