Demokrat Steve Sisolak vyhral voľby guvernéra v štáte Nevada

Ilustračné foto.

Washington 7. novembra (TASR) - Nevada sa stala ďalším štátom USA, kde sa demokratom v utorkových voľbách podarilo získať úrad guvernéra. V zápase o nahradenie republikána Briana Sandovala, ktorý sa už po dvoch funkčných obdobiach nemohol znova kandidovať, porazil demokrat Steve Sisolak republikána Adama Laxalta. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.Voľby guvernéra, teda najvyššieho predstaviteľa jednotlivého štátu, sa konali v 36 z 50 štátov a v troch teritóriách USA. Okrem týchto volieb si Američania v utorok vyberali aj kongresmanov.Sisolakovo meno naznačuje slovenský pôvod. Podľa internetového občianskeho združenia Američania slovenského pôvodu má slovenské korene. Hoci meno to jasne napovedá, v amerických médiách sa za uplynulé roky nevyskytla zmienka o Sisolakovi a jeho slovenských koreňoch. Nespomína to ani on sám na svojej webovej stránke.Sisolak opakoval počas predvolebnej kampane sľub, že sa bude stavať proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v guvernérskych voľbách podporoval Laxalta.Sisolak je predsedom komisie okresu Clark v štáte Nevada, ktorá dohliada na bulvár Las Vegas Strip a okolité oblasti.Bulvár má dĺžku 6,8 kilometra a nachádza sa v metropolitnej oblasti Las Vegas v Nevade - je súčasťou ulice Las Vegas Boulevard. Strip sa nenachádza priamo v meste Las Vegas, ale začína sa pri jeho južnom okraji a pokračuje na juh. Na Stripe sa nachádza celý rad najväčších hotelov, kasín a zábavných rezortov na svete, vďaka čomu je jednou z najznámejších a najikonickejších turistických destinácií v USA aj na svete.Novozvolený guvernér získal významné postavenie a uznanie po masovej streľbe z roku 2017 na bulvári Las Vegas Strip, kde páchateľ Stephen Paddock zabil z tamojšieho hotela Mandalay Bay 58 ľudí na blízkom festivale country hudby. Sisolak následne spustil internetovú zbierku peňazí a získal tak pre obete streľby milióny dolárov.Sisolak sa narodil, vyrástol a vyštudoval v meste Milwaukee v americkom štáte Wisconsin a neskôr sa presťahoval do Las Vegas v Nevade, kde sa stal podnikateľom v oblasti komunikácií. V kampani na post guvernéra sľuboval aj vyššie investície do vzdelávania, vyššie platy pre učiteľov a podporu odborného vzdelávania.Štát Wisconsin pritom v minulosti patril k tým štátom, do ktorých prišli prví slovenskí prisťahovalci. John J. Hosmaneck z Winsconsinskej slovenskej historickej spoločnosti (Wisconsin Slovak Historical Society) uvádza, že koncom 19. a začiatkom 20. storočia prišlo do tohto štátu približne 50.000 imigrantov zo Slovenska, väčšinou západného. Prvým imigrantom mal byť Henry Kusick od Trenčína.